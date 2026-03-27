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供應斷鏈 瀝青飆漲缺貨 6都工程延宕

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導
新北淡江大橋工程正在收尾，鋪路瀝青需求至少四五○噸，但因瀝青嚴重缺料，讓施工單位非常緊張。圖／公路局北區新建工程分局提供
新北淡江大橋工程正在收尾，鋪路瀝青需求至少四五○噸，但因瀝青嚴重缺料，讓施工單位非常緊張。圖／公路局北區新建工程分局提供

中東地緣政治衝突持續升溫，國際原油及石化原料供應鏈受重創，連鎖反應波及台灣基礎建設，道路工程主原料瀝青嚴重缺貨、價格飆漲，六都已有工程受影響。國民黨新北市長參選人李四川昨天示警，這場「蝴蝶效應」可能讓最基本的「路平」工程都變得不容易了。

李四川透露，昔日市府同事告知瀝青缺料，且受航運阻斷與成本劇增影響，凡含有塑膠成分的民生用品及多數藥物都面臨漲價甚至斷貨壓力，更別說石油和瓦斯。希望政府早點拿出對策。

桃園市瀝青原物料單價從三月十一日每噸二萬元，漲到二萬五千元，平鎮龍慈路等三處道路工程受衝擊，下半年工程恐全面受阻；高雄市廠商回報預計三月底斷料，每公噸價格將調漲三百元；新北市本月高流量路段的專案養護順延；台南許多道路工程面臨延宕甚至停擺，多處既定施工時程被迫調整，小東路刨鋪工程從廿二日延至昨天才施工。

針對瀝青荒，各縣市紛紛進入戰備狀態。北市新工處證實，瀝青廠因產量受限已實施總量管制，目前正清查原料庫存；高雄市會先施作交通量龐大或立即危險性工程。台南市府下周將邀包商了解情況，擬定因應對策。

新北市工務局長馮兆麟表示，一般局部坑洞修補的料源尚可支應至四月上旬，市府中長期將擴大推動「再生瀝青」及「溫拌瀝青混凝土」應用，透過技術轉型，降低對國際石化原物料的依賴。

桃園養工處將工程優先順序分四級，優先處理攸關人身安全的道路整平填補，其次是車流量大的幹道、巷弄。台中市建設局也說，缺料情況加劇，將依「安全優先」原則調整工序，優先保障重要路段搶修。

公路局北區新建工程分局長陳永傑說，淡江大橋目前正在收尾，鋪路面整體瀝青需求至少四五○噸，廠商已允諾優先供應。

交通部高公局則指出，經了解，廠商反映最迫切的痛點除了價格，還有瀝青供貨量不足與庫存吃緊，這對施工排程的穩定性產生直接的挑戰。由於國道對於鋪面品質要求極高，若料源供應持續不穩定，將調整部分既定的刨鋪時程，將剩餘料源優先投入「緊急搶修工程」，確保損壞路面能即時修復。

基礎建設 石化原料 地緣政治 瀝青 工程 六都 李四川

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