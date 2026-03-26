聽新聞
0:00 / 0:00

呂紹嘉領軍國家交響樂團 挑戰貝多芬第9號交響曲

中央社／ 台北26日電

貝多芬第9號交響曲「合唱」舉世聞名，NSO國家交響樂團29日將由榮譽指揮呂紹嘉領軍，演出這首世界名曲。

宣告記者會今天在台北國家音樂廳舉行，呂紹嘉致詞表示，這是人類藝術史上最重要的作品之一，它具有很強的慶典性，也表達了深刻的人性，在這樣紛亂的世界裡，演出這首曲子有很大的意義。

NSO執行長郭玟岑致詞表示，這次演出包括在國際舞台上佔一席之地的呂紹嘉、旅德男高音黃亞中，以及台灣許多音樂家們，都證明「台灣」這個品牌的精湛耀眼；本次音樂會的合唱團與歌手分別來自台灣與日本，是四海一家的象徵，更是台日友好的呈現。

音樂會上半場以「歌劇選粹」鋪陳細膩情感；下半場帶領觀眾走入貝多芬第9號交響曲的宏大結構。

記者會 音樂會

延伸閱讀

詩與音樂交織午後時光 《在詩之後》以藝術傳遞公益力量

駐英代表處首辦音樂會 台灣NSYO演出驚艷各國嘉賓

德國青年愛樂結束巡演 台灣NSYO學員看見更大的世界

鋼琴新秀張凱閔獨奏會 曲目聚焦靈魂自由

相關新聞

北台灣溼答答！明中部以北慎防大雨 下周更強鋒面來襲「雨區再擴大」

今晚鋒面接近，北台灣水氣增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天台中以北恐有較大雨勢，連帶高溫也會略降，周末天氣逐漸恢復穩定，但下周二會有另一波更強鋒面接近，降雨範圍也會擴大，另清明連假預估還會受到華南雲系影響，降雨機率增加。

馬英九控訴前親信引關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

前總統馬英九近日因基金會人事與財務問題，引發外界關注他的健康狀況。精神科醫師沈政男指出，失智者初期多以短期記憶受損為特徵，常伴理財出錯、被偷妄想等行為心理症狀，家人與專業團隊及早介入，對患者最有幫助。

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

電價費率審議會明（27）日下午2時召開，討論4月電價費率，4點半召開記者會公布結果。中東戰事導致原油等能源價格飆漲，電價會調整或是凍漲，備受關注，不過，經濟部長龔明鑫日前數次向電價審議委員喊話，希望物價穩定，此次電價暫時凍漲機會大。

美式賣場買冷凍草莓…民眾控果肉有「白色小蟲」 高市衛生局稽查後說明

高雄一名消費者昨天拿出美式賣場大順店銷售的冷凍草莓品嘗，吃到後面發現果肉內竟然有一堆蠕動的白色小蟲，由於先前已經吃下幾百顆草莓，苦惱「不知道吞了多少蟲下去了」，以後不敢再吃。高市衛生局表示，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

要變天了！北市受鋒面影響 較強降雨及強風時間曝

要變天了，北市防災辦公室表示，北市明天凌晨2時至上午8時受鋒面影響，環境不穩定，中部以北地區可能有對流系統移入，有短暫陣雨或雷雨發生機率。

東部海域16:43發生規模4.4地震 4縣市有感

地牛不斷搖動！中央氣象署發布小區域有感地震報告，東部海域今下午4時43分發生規模4.4地震，地震深度36.8公里，屬於淺層地震。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。