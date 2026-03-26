呂紹嘉領軍國家交響樂團 挑戰貝多芬第9號交響曲

貝多芬第9號交響曲「合唱」舉世聞名，NSO國家交響樂團29日將由榮譽指揮呂紹嘉領軍，演出這首世界名曲。

宣告記者會今天在台北國家音樂廳舉行，呂紹嘉致詞表示，這是人類藝術史上最重要的作品之一，它具有很強的慶典性，也表達了深刻的人性，在這樣紛亂的世界裡，演出這首曲子有很大的意義。

NSO執行長郭玟岑致詞表示，這次演出包括在國際舞台上佔一席之地的呂紹嘉、旅德男高音黃亞中，以及台灣許多音樂家們，都證明「台灣」這個品牌的精湛耀眼；本次音樂會的合唱團與歌手分別來自台灣與日本，是四海一家的象徵，更是台日友好的呈現。

音樂會上半場以「歌劇選粹」鋪陳細膩情感；下半場帶領觀眾走入貝多芬第9號交響曲的宏大結構。