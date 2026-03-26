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衛武營藝企學牽手布拉瑞揚跳進澎湖 「漂亮漂亮」讓小學生愛上現代舞

聯合報／ 記者陳宛茜／澎湖即時報導
衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，700多位國中小學生和台上舞者一起「牽手」。記者陳宛茜／攝影
衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，700多位國中小學生和台上舞者一起「牽手」。記者陳宛茜／攝影

現代舞常被視為抽象深奧，小學生「看不懂」。衛武營「藝企學」和布拉瑞揚舞團合作的「以歌舞說故事的我們」，26日下午於澎湖演藝廳登場。七百多名國中小學生欣賞布拉瑞揚三支舞作「荖藤」、「漂亮漂亮」、「我．我們」，全場笑聲不斷，顛覆現代舞「很難懂」的迷思。

「舞蹈是感受大於理解。」布拉瑞揚表示，此次作品透過主持人的講解，在短時間引導學生進入舞蹈世界，不強制學生理解全部內容，將更大的想像空間留給學生。

2019年啟動的衛武營「藝企學」計畫，邀請專業表演團隊精心設計演出腳本，將劇場禮儀、廳院介紹融入表演中。衛武營藝術總監簡文彬表示，「藝企學」希望提供學子們完整的劇場體驗，讓他們在心中種下藝術的種子，期待在成長過程中逐漸發芽茂盛，成為藝文欣賞的夥伴。

此次衛武營「藝企學」澎湖篇找來來自台東的布拉瑞揚舞團擔綱，讓舞團從南台灣的最東邊跳到最西邊，並加入玉山文教基金會志工，三場次共計邀請2200名澎湖在地學子體驗專業劇場的魅力。觀眾多為第一次進專業劇場的國小學生。演出前，學生在引導下實際體驗驗票進場流程、尋找票面上的座位入席。螢幕上則放映解說影片，向小觀眾解釋「貓道」等劇場後台奧秘。

布拉瑞揚選出的三支舞作，分別代表傳統、生活與音樂，風格迥異，「我們希望讓觀眾知道表演有很多不同的形式」。在舞出以原民傳統儀式「牽手」為起點的作品「荖藤」前，主持人先解說鼻笛、牽手在原民文化中的意義，並示範原住民傳統儀式中交叉牽著彼此的手的正確牽法。謝幕後學生們現學現賣，台上台下一起「牽手」，氣氛溫馨感人。

另一支舞作「漂亮漂亮」，舞作靈感來自尼伯特颱風過後舞團成為廢墟，舞者面對「什麼都沒有」的困境，卻樂觀地整理邊玩、將災難轉為充滿詩意和幽默的舞作。這齣「災難之作」讓孩子看得笑聲連連，尤其當舞者將暫時遮雨的藍白帆布披上身當成華麗的裙襬，變身為美人魚、飛魚和長髮公主，小觀眾熱烈鼓掌，比大人更理解什麼是「漂亮」。來自外垵國小的小芸說，看了「漂亮漂亮」，讓她也想當舞者。

簡文彬表示，去年三月衛武營與玉山文教基金會將「VR管風琴」帶到澎湖後，便與縣政府共同規劃，要把更具臨場感的「藝企學」節目帶來澎湖。「觀賞演出，是從踏出家門的那一刻就開始。」澎湖縣政府文化局局長陳鈺雲表示，此次演出便是在這樣細緻的觀賞設計上，完成一段踏出校門的美感旅程。文化部政務次長李靜慧則說，看到孩子用直觀的方式欣賞感受藝術，收穫匪淺。

衛武營表示，「衛武營藝企學」開辦至今近7年時間，辦理超過155場次、服務校數近1400所，陪伴超過11萬名師生走進劇場。

衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，學生持票進場，體驗劇場觀演流程。攝影 ／Wayne 圖／衛武營提供
衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，學生持票進場，體驗劇場觀演流程。攝影 ／Wayne 圖／衛武營提供

衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，700多位國中小學生和台上舞者一起開心互動。記者陳宛茜／攝影
衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，700多位國中小學生和台上舞者一起開心互動。記者陳宛茜／攝影

衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，在舞出以原民傳統儀式「牽手」為起點的作品「荖藤」前，主持人先解說鼻笛、牽手在原民文化中的意義，並示範原住民傳統儀式中交叉牽著彼此的手的正確牽法。記者陳宛茜／攝影
衛武營「藝企學」澎湖篇首場，布拉瑞揚舞團演出「以歌舞說故事的我們」，在舞出以原民傳統儀式「牽手」為起點的作品「荖藤」前，主持人先解說鼻笛、牽手在原民文化中的意義，並示範原住民傳統儀式中交叉牽著彼此的手的正確牽法。記者陳宛茜／攝影

劇場 布拉瑞揚 衛武營

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