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嘉義市國旅補助登記開跑！4月13日起入住 每晚最高省千元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府推出國旅住宿補助，昨日市長黃敏惠（中）與來賓撒玩具鈔，啟動方案。記者魯永明／攝影
嘉義市政府推出國旅住宿補助，昨日市長黃敏惠（中）與來賓撒玩具鈔，啟動方案。記者魯永明／攝影

嘉義市政府昨天宣布推出國旅住宿補助，盼透過觀光動能帶動地方經濟，每房每晚最高補助一千元，採線上申請機制，即日起開放登錄，四月十三日起入住享補助優惠，市府串聯在地旅宿業，從特色民宿到優質旅館，提供多元住宿選擇，吸引不同客群。

市府在智選假日酒店舉行記者會，市長黃敏惠與來賓手持噴錢槍撒假鈔，啟動補助方案，向全國民眾招手，邀請走進嘉市消費旅遊。

市府觀光新聞處長鄭雅文指出，國旅住宿補助兩千萬元預算，每房每晚最高補助一千元，採線上申請機制，活動期間自四月十三日中午起至經費用罄，昨天下午二時開放至活動系統登錄，補助時間不分平、假日，適用對象為自由行本國國民，入住嘉市合法旅宿，每人限申請補助一次，可查看活動官網。

黃敏惠表示，嘉義市觀光表現亮眼，去年統計旅宿人次突破二一七萬，旅宿業營利營收首破卅億元創新高；今年春節期間訂房率也名列全台前段班，面對近期國際情勢影響消費信心，此時推出補助正是希望刺激旅遊支出、帶動整體經濟循環。

除補助並強化觀光亮點，市區擁有深厚林業文化底蘊，市立美術館帶動藝文觀光，去年參觀人次高居全台第二；今年還有中華職棒例行賽，加上五月美秀集團演唱會登場，觀光題材不斷。

市府推薦遊客安排「住一晚、玩兩天」，白天走訪文化景點，夜晚漫遊文化路夜市，品嘗經典小吃，用慢步調體驗城市魅力。

中華職棒 黃敏惠 消費信心 嘉義 國旅補助 觀光

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