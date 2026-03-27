嘉義市國旅補助登記開跑！4月13日起入住 每晚最高省千元

高雄一名消費者昨天拿出美式賣場大順店銷售的冷凍草莓品嘗，吃到後面發現果肉內竟然有一堆蠕動的白色小蟲，由於先前已經吃下幾百顆草莓，苦惱「不知道吞了多少蟲下去了」，以後不敢再吃。高市衛生局表示，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

2026-03-26 16:16