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無家族史也會得乳癌！ 醫揭早期治療關鍵 基因檢測助分級用藥

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師黃振僑建議，早期乳癌建議可做基因檢測，評估乳癌類型給予精準治療，降低後續再復發的機率。示意圖／123RF
台北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師黃振僑建議，早期乳癌建議可做基因檢測，評估乳癌類型給予精準治療，降低後續再復發的機率。示意圖／123RF

藝人許維恩近期發現早期乳癌，切除雙乳後重建，因她沒有家族史卻確診乳癌，引發不少女性關注；而早期乳癌一旦被發現後，該如何治療才能避免復發？台北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師黃振僑表示，早期乳癌建議可做基因檢測，評估乳癌類型給予精準治療，降低後續再復發的機率。

根據衛福部統計，乳癌至今仍是女性癌症發生率的第一位，其次才是肺癌與大腸癌；而像是許維恩不具有家族史，確診乳癌的患者，近年愈來愈多，中研院院士陳建仁日前發布歷時廿年的追蹤研究，指出背後可能與「塑化劑」的暴露有絕對的關係，因研究結果證實，女性若暴露於塑化劑DEHP較高、初經早於十四歲前、身體代謝DEHP能力較差，罹患乳癌的機率與一般人相比將增加七倍。

若要預防乳癌發生，除了要降低暴露量以外，篩檢也是一大途徑，不過，篩出後若屬於早期乳癌，是否僅需要手術而不需要化療，這也是臨床上常被詢問的問題；黃振僑說，被診斷出早期乳癌，需釐清復發風險，如果屬於腫瘤大、淋巴結轉移多，將被判定屬於「高復發族群」，一率建議需要進行化療；若腫瘤不大，但經篩檢確認屬於較為惡性的類型也建議化療，至於中等復發族群，如HER2-／HR+型患者，以前會建議做化療，但現在已改為服用抗荷爾蒙藥物即可。

黃振僑說，目前的乳癌治療建議，無論期別都呼籲可以進行基因檢測，評估復發風險，像是他曾治療過一位45歲的張姓女子，在健檢中發現左側乳房有異狀，經切片確診為早期乳癌,，手術的病理報告顯示腫瘤1.8公分，前哨淋巴結無轉移，屬於HER2-／HR+型患者，且她的Ki-67指數為20%，經解說，張女士決定進行早期乳癌基因檢測，復發分數落落在低風險區間，最後她採取放療加服用抗荷爾蒙藥物，讓她不需經過化療之苦，能精準治療享受生活品質。

許維恩 中研院 陳建仁

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