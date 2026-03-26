是否支持核能延役？彭啓明：身為科學人沒有立場

賴清德總統日前表示，台電3月底前將提送核二、核三再運轉計畫至核安會審查，許多反核人士指出，「環境基本法」第23條載明應逐步達成非核家園目標，呼籲賴總統依法行政。環境部長彭啓明今表示，身為科學人並沒有反核或擁核的立場，就是依法行政。

彭啓明今於「袋袋相傳」記者會受訪表示，外界希望透過修法要求核電延役要環評，但核能機組屬已完成的施工建造，原則上非屬新的開發行為，而目前的法規就是延役無須環評，自己就是法規依法行政，核安會也曾和環境部討論，表示審議重啟核電涉及的環境的議題會請環境部一起參加。

針對反核團體要求賴總統遵循「環境基本法」的非核家園目標，該法的主管機關環境部是否會因延役核能而修法？彭啓明說，有些立委確實有這樣的建議，但核能延役是能源供給的問題，因此目前並未出現要修法的聲音。

問及個人是否支持核能？彭啓明說，個人有個人的思考，很多國家因為戰爭與國際局勢的影響，能源政策上確實出現變化，然而自己是科學人，本身沒有反核或擁核的立場，就是依法行政。