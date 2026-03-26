塑膠袋缺貨潮 法務部啟動聯合稽查嚴懲囤積哄抬

近期傳出塑膠袋缺貨潮，法務部今召開「物價聯合稽查小組會議」，針對盤商、五金百貨等零售端，規劃聯合稽查嚴懲囤積哄抬，籲民眾理性購買；若發現商家囤貨居奇可撥打檢舉專線。

法務部晚間發布新聞稿表示，針對近期傳出部分業者不法囤積塑料製品、刻意延遲出貨的消息，法務部為防堵不肖業者藉機囤貨、哄抬價格，於今天召開「物價聯合稽查小組會議」，針對上游盤商、五金百貨等零售端，跨部會規劃聯合稽查分組項目。

這次聯合稽查會議邀集經濟部、財政部、農業部、公平交易委員會、行政院消費者保護處等小組成員，共同研商實地稽查內容。

稽查過程中，一旦發現業者有對內囤積、對外哄抬等情事，將移請權責機關依法裁處；若涉及刑責者，將交由地方檢察署嚴加查辦，絕不寬貸。

法務部官員表示，為確保執行效能，台灣高等檢察署也同步啟動「打擊民生犯罪聯繫平台」，各地方檢察署「查緝民生犯罪小組」將隨時與地方行政機關保持聯繫，一旦發覺不法，將立即發動犯罪偵查，嚴查速辦。

法務部呼籲業者勿因貪圖蠅利而觸法，民眾也應理性購買，不必過度恐慌而囤積。凡是發現廠商、商家有囤貨居奇或不合理漲價情形，可撥打0800-007007檢舉專線，政府將積極查明，依法究責，維護國內民生物價穩定，捍衛國人消費權益。