北台灣溼答答！明中部以北慎防大雨 下周更強鋒面來襲「雨區再擴大」

今晚鋒面接近，北台灣水氣增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天台中以北恐有較大雨勢，連帶高溫也會略降，周末天氣逐漸恢復穩定，但下周二會有另一波更強鋒面接近，降雨範圍也會擴大，另清明連假預估還會受到華南雲系影響，降雨機率增加。

劉沛滕說，今晚鋒面接近，北部降雨機率增加，明（27日）受到鋒面影響，上半天台中以北有較大雨勢，下半天鋒面減弱、降雨趨緩，但受到東北季風增強影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮降雨會持續到周六（28日）上半天，北台灣高溫也略下降為23度，低溫約19至21度。

周六至下周一（28至30日）天氣逐漸穩定，周六（28日）僅東半部須防較大雨勢，周日（29日）午後雷雨區域增加，下周一（30日）溫度明顯回升，但西半部山區午後仍要留意雷陣雨。

下周一晚間將另一道鋒面接近，北部降雨機率增加，下周二（31日）受到鋒面影響，中部以北、宜蘭有局部雷雨，其他地區降雨範圍擴大；下周四（4月2日）雨勢趨緩，但下周五（4月3日）清明連假因受到華南雲系帶來水氣的影響，北部降雨機率增加，但影響強度及範圍還需再觀察。