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連假出門最怕冰箱溫度異常！家電達人建議「這樣做」勝過放硬幣

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
冰箱若溫度異常，容易導致食材解凍變質。圖／486團購提供
冰箱若溫度異常，容易導致食材解凍變質。圖／486團購提供

清明連假將至，不少民眾規劃返鄉或出遊，也擔心外出期間若發生停電或電壓異常，家中冰箱溫度上升卻未即時察覺，導致食材解凍變質。近期網路流傳「一元硬幣測試法」，在結冰水面上放置硬幣，藉由是否下沉判斷冰箱是不是曾出現溫度異常，引發討論。

家電達人486先生指出，這類方法確實具備基本判斷原理，但屬於事後檢視，且準確度有限。一旦冰箱出現異常卻未即時掌握，食材新鮮度與安全性仍可能受到影響。

他表示，隨著科技進步，市面上不少新型冰箱已導入溫度異常警示、門未關提醒等功能，當冷藏或冷凍溫度出現波動時，可即時通知使用者；部分機種更可透過手機App遠端查看冰箱運作狀態，即使不在家，也能掌握設備是否正常運作。

此外，變頻壓縮機的應用也讓冰箱在溫度控制上更為穩定，有助降低溫差波動帶來的影響。486先生觀察，消費者在選購冰箱時，除了容量與價格，近年也逐漸重視是否具備智慧監控與提醒功能，反映對食材保存安全的要求提升。

他也提醒，除了設備升級，日常使用習慣同樣關鍵，例如避免冰箱門長時間開啟、確認關門是否確實，以及定期檢視運作狀態，都是維持食材品質的重要細節。

486先生指出，從過去依賴經驗判斷，到現在透過科技輔助，冰箱已不只是保存食材的工具，更具備主動提醒的功能。相較於事後檢查，能即時掌握異常狀況，才是降低食材變質風險的關鍵。

消費者選購冰箱時，逐漸重視是具備智慧監控和提醒功能。圖／486團購提供
消費者選購冰箱時，逐漸重視是具備智慧監控和提醒功能。圖／486團購提供

新世代智慧冰箱可透過手機App遠端查看冰箱狀態。圖／486團購提供
新世代智慧冰箱可透過手機App遠端查看冰箱狀態。圖／486團購提供

網傳「一元硬幣測試法」可判斷冰箱是否曾出現溫度異常。圖／486團購提供
網傳「一元硬幣測試法」可判斷冰箱是否曾出現溫度異常。圖／486團購提供

硬幣 家電 達人 溫度 冰箱

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