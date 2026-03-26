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全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

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全台已打逾54萬劑！新北診所赫見GSK流感疫苗含混濁物 疾管署急回收

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新北市一家診所在進行檢查疫苗作業時，赫然發現其中一劑GSK疫苗有白色混濁物，經通報不良事件。圖／疾管署提供
新北市一家診所在進行檢查疫苗作業時，赫然發現其中一劑GSK疫苗有白色混濁物，經通報不良事件。圖／疾管署提供

新北市一家診所在進行檢查疫苗作業時，赫然發現其中一劑GSK流感疫苗有白色混濁物，經通報不良事件，同批號在診所的41劑將全數回收。衛福部疾管署發言人林明誠表示，目前14縣市同批號疫苗仍有2642劑，已先通知暫停使用並全數封存，後續將要全數回收。食藥署也同步要求GSK提交相關報告。

疾管署3月24日接獲新北市政府衛生局通知，發現1劑目測外觀呈現白色混濁的荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司GSK流感疫苗，該疫苗並未提供接種。經清查該局內庫存同批號AFLUA915AA疫苗，並未發現其他疫苗有類似情形。

疾管署立即通報食藥署啟動相關機制進行調查釐清，經食藥署初步研判，建議同批號疫苗預防性暫時停用，為確保民眾接種安全，疾管署已通知仍有同批號庫存14縣市，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣。

疾管署將請衛生局再確認實際庫存情形，如確認有庫存，並將尚未使用疫苗全數收回至衛生局所封存集中保管，針對本次事件食藥署已要求廠商依藥品不良品通報機制，盡速調查釐清。

疾管署說，該批號疫苗交貨54萬5280劑，於NIIS系統上剩餘2642劑將全部停用、回收、封存。根據VAERS疫苗不良事件通報，該批疫苗接種後共有三件通報，通報率每10萬劑有0.55件，低於本季流感疫苗不良通報平均值為每10萬劑，有1.6件。

疾管署說，三件不良事件通報皆在去年底，分別為去年11月5日接種後出現蕁麻疹，經衛生所投藥後，11月7日紅疹消退；接種後去年11月19日發病確診為格林巴利症候群，目前仍住院；接種後全身倦怠去年12月9日身體不適就醫住院，已於12月19日出院。

疾管署強調，目前沒有接獲同一批號有類似情形，且已接種的54萬多劑不良反應通報低於本季流感疫苗不良通報平均值，事件原因將由食藥署已啟動相關機制進行調查。

衛生局 流感 疫苗 疾管署

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