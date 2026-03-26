交通部啟用「重大事故支援專線」 24小時提供通報與關懷

交通部26日宣布，即日起正式啟用「重大公共運輸事故支援專線」（0800-365-917），部長陳世凱表示，專線的催生來自與太魯閣事故家屬的交流，並強調，「安全」是交通部最核心的使命，必須落實於具體制度。今日啟用的專線0800-365-917不僅是一個服務號碼，更是對家屬「隨時都在」的守護承諾。

太魯閣事故家屬代表及外部監督台鐵安全改革委員會委員陳鵬年、程俐涵出席本次啟用專線記者會，陳鵬年分享，家屬代表前往日本參訪交流經驗，亦介紹日本國土交通省「公共交通事故被害者支援室」的事故應變機制，如發放小卡及成立事故單一專責窗口的做法。陳委員指出，台日家屬面臨的困境極其相似，並感謝獲得交通部陳世凱長高度支持與響應促成專線。

陳鵬年強調，該專線的成立象徵政府對於公共運輸安全制度與災後關懷的進步，但他也語重心長地表示：「我們衷心希望這個專線是備而不用。成立是為了制度的完善，但我們最期盼的是，永遠沒有需要撥通這個號碼的一刻。」

陳世凱表示，專線的催生來自與太魯閣事故家屬的交流。當時家屬溫暖且堅定地詢問：「臺灣能不能像日本一樣，有一個專門窗口，在事故發生時，不要讓擔憂的人感到迷惘？」這份期盼成為交通部補齊台灣交通安全體系關鍵拼圖的動力。同時於記者會上展示當時家屬代表所分享的日本支援專線小卡，強調，「安全」是交通部最核心的使命，必須落實於具體制度。今日啟用的專線（0800-365-917）不僅是一個服務號碼，更是對家屬「隨時都在」的守護承諾。

交通部參考太魯閣事故家屬建議，借鑒日本「公共交通事故被害者支援室」機制，設置「重大公共運輸事故支援專線」，透過365天、24小時運作不間斷的單一專責窗口，提供大眾即時的通報協助，以及持續的支援關懷。

專線服務範圍，涵蓋交通部業管鐵路、公路、海運及空運等類型的重大公共運輸事故，並分為以下兩大面向：

「災害通報」：當發生重大公共運輸事故時，提供大眾「災害通報」專線服務；事故發生時，除可撥打警消單位外，亦可透過專線進行通報，專線人員將迅速聯繫相關權責單位，確保事故發生後快速應處。

「關懷支援」：當重大公共運輸事故（甲級災害規模）發生後，提供受影響的民眾及家屬「關懷支援」專線服務，專線人員將初步回應，並依需求提供相關權責單位電話（如事故進展、傷亡醫療訊息、輔導協助及法律諮詢等），以利事故發生後續獲得關心支持。

交通部表示，不論事故何時發生，專線人員都將快速回應處置並即時傳達需求，用心接住任何需要的民眾得到妥善服務，並陪伴民眾度過艱難時刻。同時，交通部也呼籲，為了讓需要幫助的民眾皆能及時獲得支援，請大家善用並珍惜專線資源，以免不當占線，而影響專線運作。

交通部綜規司長張垂龍說明，該專線建置預估一年經費約489萬元，將以單一專責窗口通報和支援，涵蓋鐵路、公路、海運及航空，提供發生甲級災害規模通報，包括陸地事故傷亡15人以上、空運死亡1人以上、海運傷亡10人以上通報電話進來後，重大事件將向執行秘書通報，將在最短時間內調度，專線通話時間以20分鐘為限，也會在20分鐘內完成工作分派，每日將有2名專人提供服務，未來也將針對運作模式檢討改善及精進，讓流程達到最佳化。

陳世凱則補充指出，一旦災害規模更大時，除每日固定2名專人接聽電話外，公路局人員最多將有22人也可支援，甲級災害通報條件僅是一個定義，民眾遇到所有重大公共運輸事故，都可以撥打專線，遇到就可以打。

由於目前重大災害有110、119通報電話，台鐵也有24小時緊急通報電話1933，高公局也有1968專線，且都是簡碼專線，交通部事故支援專線0800-365-917卻並非短碼，對此，張垂龍說，這部分其實涉及相關規定，短碼申請需要依照內政部及通訊管理的規範辦理，並不是單一機關可以直接決定。需要召集相關電信業者，並經過多次協調會議，包括像中華電信（2412）等業者，都需要一起討論與配合。整體仍須依照既有制度與程序進行。

張垂龍表示，未來交通部也將推出「重大公共運輸事故支援專線」小卡，目前已在規劃和設計，預計今年上半年推出，交付陸海空各交通運具單位製作，未來各交通場站包括車站、航站、郵局等都會提供給民眾索取。