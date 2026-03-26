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水情吃緊 農水署：與農民合推節水及智慧灌溉

中央社／ 台北26日電

全台水情吃緊，農團、環團等民間團體與新竹地區農民，今天到農業部遞交陳情書，指節水措施太倉促。農水署說，正與農民合作推動系統性節水及智慧灌溉，節水計畫可自由參加。

全台水情吃緊，竹苗地區更嚴重，依據交通部中央氣象署統計，自去年12月至今年2月，台灣西半部地區降雨量創75年以來同期最少。

農業部農田水利署發布新聞稿表示，針對水情最吃緊的新竹地區，農水署與農業試驗所、桃園區農業改良場及農糧署共同研商，規劃以頭前溪流域灌區為範圍，正推動「頭前溪流域農業系統性節水推廣試辦計畫」，與當地農民共同合作；嘗試以系統性最強節水力道，將每一滴水做最極致利用，找出節水區域作物的極限灌溉方式，建立灌區節水管理模式，增進因應氣候變遷的農業供水韌性。

此外，農水署表示，農業節水計畫並不是強制停灌，計畫實施範圍及對象，為農水署新竹管理處轄下竹東、芎林、新竹、竹北等4個工作站範圍農田，且需於3月20日前已具耕作事實的實際耕作者，農民可自由選擇是否參與計畫；至於沒有參加節水計畫的農民，農水署仍將依據實際降雨及水文狀況，提供灌溉用水。

農水署說，農民參與節水計畫，需要具備耕作事實，且參與試驗期間仍可持續進行耕作；對於當地育苗、代耕業等農事服務業者，於試驗期間應仍有需求，農水署新竹管理處已考慮計畫執行上，將各項農事服務業者的影響降至最低。

農水署表示，已逐年於全國各地重要圳路沿線，建置或更新水位流量自動量測設施、即時影像監視器，以及水閘門遠端閘控等智慧灌溉系統；並介接氣象單位觀測資料，掌握降雨資訊，即時遠端啟閉水閘門，可降低操作輸水損失及精進灌溉配水即時性，有助提升農業灌溉用水效率及防災應變能力，未來將持續推動及精進。

即時影像 水情 農民

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