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影／交通部年砸489萬設事故專線 另有專線小卡製作中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今舉辦「重大公共運輸事故支援專線」啟用記者會。圖／交通部提供
交通部今舉辦「重大公共運輸事故支援專線」啟用記者會。圖／交通部提供

過去發生交通事故時，民眾只能撥打110、119專線通報，但太魯閣事故家屬建議可設置專線提供專屬窗口，為此，交通部每年耗資489萬元設置專線並於今天啟用，後續還會發放專線小卡；但專線號碼太長不如110好記，且各交通單位原有通報關懷機制，再設專線恐有疊床架屋疑慮，對此，交通部表示，短碼不好申請，未來民眾可依習慣撥打電話通報。

太魯閣事故即將滿5周年，為罹難者送上最深悼念，去年台鐵耗資高達8138萬2996元於3處隧道設置紀念燈光，遭外界質疑價格過於高昂，如今，交通部宣布要設置「重大公共運輸事故支援專線」，主要是因應太魯閣家屬提出的需求，盼台灣能參考日本做法，設置專線及小卡，讓受難者、受難家屬有窗口可詢問。

交通部今舉辦「重大公共運輸事故支援專線」啟用記者會，由交通部長陳世凱主持，太魯閣事故家屬代表及外部監督台鐵安全改革委員會委員陳鵬年、程俐涵均出席。陳鵬年指出，先前前往日本參訪交流，發現日本針對重大事故的應變機制，有設立事故單一專責窗口及發放專線小卡的做法，認為台日家屬面臨的困境極其相似，建議台灣可效仿。

交通部長陳世凱表示，0800-365-917專線的催生來自與太魯閣事故家屬的交流。當時家屬溫暖且堅定地詢問，「台灣能不能像日本一樣，有一個專門窗口，在事故發生時，不要讓擔憂的人感到迷惘？」 交通部盼成為補齊台灣交通安全體系關鍵拼圖的動力，因此支持專線設立，強調這不僅是服務號碼，更是對家屬「隨時都在」的守護承諾。

目前發生事故時，民眾多撥打110、119專線，交通部專線啟用後，未來是否有區分通報案件？對此，陳世凱表示，民眾想打哪支電話都可以通報，但今天啟用的專線，接線人員對交通事故有一定專業訓練，陸海空資訊都可提供，對交通運輸上可提供專業協助並提供相關資訊給家屬；專線值班人員通常為2人，若發生重大事故，最多會有22人能提供專線諮詢服務。

交通部綜規司長張垂龍說明，本專線涵蓋鐵路、公路、海運及航空，提供發生甲級災害規模通報，包括陸地事故傷亡15人以上、空運死亡1人以上、海運傷亡10人以上。通報電話進來後，重大事件將向執行秘書通報，將在最短時間內調度，專線通話時間以20分鐘為限，也會在20分鐘內完成工作分派，未來也將針對運作模式檢討改善及精進，讓流程達到最佳化。

由於目前重大災害有110、119通報電話，台鐵也有24小時緊急通報電話1933，高公局也有1968專線，且都是簡碼專線，交通部事故支援專線0800-365-917難以熟記並反射性撥打，也有疊床架屋疑慮。

對此，交通部坦言，短碼不易申請，民眾可依習慣撥打電話通報，而這支專線的重點是「民眾通報」，政府內部本來就有通報機制，但民眾常常不知道要打哪個單位，這支專線就是讓民眾不用思考，直接打進來，由交通部內部再分派。

交通部舉例，「道路中斷，民眾不知道該打哪裡，也不適合打119」，就可以打交通部事故支援專線，將整合交通部的資訊與專業，提供更完整的協助。

另外，張垂龍也指出，未來交通部也將推出「重大公共運輸事故支援專線」小卡，目前已在規畫及設計，預計今年上半年推出，交付陸海空各交通運具單位製作，未來各交通場站包含車站、航站、郵局等都會提供給民眾索取。

交通部綜規司長張垂龍說明，除啟動專線提供民眾諮詢服務，未來交通部也將推出「重大公共運輸事故支援專線」小卡。記者胡瑞玲／攝影
交通部綜規司長張垂龍說明，除啟動專線提供民眾諮詢服務，未來交通部也將推出「重大公共運輸事故支援專線」小卡。記者胡瑞玲／攝影

交通部今舉辦「重大公共運輸事故支援專線」啟用記者會。記者胡瑞玲／攝影
交通部今舉辦「重大公共運輸事故支援專線」啟用記者會。記者胡瑞玲／攝影

太魯閣事故家屬代表陳鵬年建議，台灣可效仿日本針對重大事故設置專線。記者胡瑞玲／攝影
太魯閣事故家屬代表陳鵬年建議，台灣可效仿日本針對重大事故設置專線。記者胡瑞玲／攝影

交通部長陳世凱表示，0800-365-917專線的催生來自與太魯閣事故家屬的交流。記者胡瑞玲／攝影
交通部長陳世凱表示，0800-365-917專線的催生來自與太魯閣事故家屬的交流。記者胡瑞玲／攝影

陳世凱 公共運輸 台鐵 交通部 交通事故

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