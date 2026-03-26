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塑膠袋之亂蠢蠢欲動？經濟部啟動物資監控 防哄抬

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，塑膠袋買得到，但仍成立跨部會小組進行市場稽查。記者蘇健忠／攝影
經濟部表示，塑膠袋買得到，但仍成立跨部會小組進行市場稽查。記者蘇健忠／攝影

中東戰火波及塑膠，有人擔心塑膠袋塑膠盒買不到，經濟部26日表示，已啟動物資監控與因應機制，以商圈及傳統市場為單位，協調相關業者供應，同時與公平會、法務部成立跨部會小組，進行市場稽查，維持市場秩序。

經濟部商業署表示，下游民生所需的塑膠用品，目前各大零售通路庫存充足，供貨正常，針對部分業者反映，市面上已出現很難叫貨情形，經調查是因為業者供應商的商品來自境外製造商。

針對傳統市場或商圈產生的短暫缺口，商業署表示，會連繫各商圈及市場自治會詢問採購需求，再協調相關業者直接供應，以維持市場秩序並穩定民生物價。

經濟部產發署已協調部分塑膠包材業者（如塑膠袋、膠膜及容器等），其產線量能完備、可視市場需求隨時協助恢復生產，確保民生供應鏈穩定。

經濟部表示，將透過跨部會協調、產業合作及即時應變作為，嚴防哄抬囤貨，並持續密切監控各項民生商品價格走勢。如有不當哄抬價格或囤貨情形，行政院跨部會「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查，為人民權利把關。

據了解，乙稀等石化原料在台灣是自由開放市場，業者可自行進口，中油及台塑也都有生產，較不易有缺料的問題，只是價格會隨市場供需浮動。

石化原料 塑膠袋 傳統市場

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