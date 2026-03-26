首波鋒面今晚接近！台中以北防雷雨 下周雨勢再擴大

氣象署表示，未來一週有2波鋒面，今晚首波鋒面接近，台中以北地區逐漸有局部雷雨發生；下一波鋒面預計31日至4月1日影響，雨區、雨勢再擴大；預估清明連假仍會是偏濕涼的天氣。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今晚起鋒面接近北部，明天上半天影響最明顯，台中以北可能會較大雨勢，並有局部雷雨發生；明天下半天鋒面減弱，但緊接著東北季風增強，傍晚起迎風面北部、彰化至嘉義、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

劉沛滕指出，28日東北季風減弱，29、30日各地天氣相對穩定，不過由於風向由偏東風轉偏東南至南風，南方潮濕的暖空氣北移，宜花地區、恆春半島及西半部山區易有局部短暫雷陣雨。

劉沛滕表示，31日至4月1日下一波鋒面影響，中部以北、宜花地區有局部雷雨，台東、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，降雨範圍較廣，且雨勢也較明顯；4月2日水氣減少，降雨減緩。

劉沛滕說，4月初在華南一帶持續有鋒面發展，預估清明連假仍然是偏濕涼的天氣，但鋒面位置、水氣多寡及影響時程不確定性較高，需持續觀察。

氣溫方面，劉沛滕提到，北部普遍高溫約25、26度，但在降雨期間會降1、2度，中南部約28至30度，局部地區可能會再高一些；低溫部分各地約18至21度，變化不大。

劉沛滕提醒，今晚至27日清晨馬祖及台中以北地區、29日晚至30日清晨馬祖地區有局部霧或低雲，影響能見度。