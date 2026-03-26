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電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

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電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國際油氣價格因戰爭大漲，電價審議會27日開會決定4月電價是否跟漲。圖／本報資料照片
國際油氣價格因戰爭大漲，電價審議會27日開會決定4月電價是否跟漲。圖／本報資料照片

電價費率審議會明（27）日下午2時召開，討論4月電價費率，4點半召開記者會公布結果。中東戰事導致原油等能源價格飆漲，電價會調整或是凍漲，備受關注，不過，經濟部龔明鑫日前數次向電價審議委員喊話，希望物價穩定，此次電價暫時凍漲機會大。

龔明鑫近1周對於電價發言一致，強調政策以「穩定物價」為優先，但電價是否調整，最終決定權還是在審議會，行政部門會向委員們表達期待。審議會成員將近半數是政府部門代表，又工商代表也表示希望這次電價不要調漲，因此電價凍漲的可能性高。

國內天然氣主要由中油進口，3月1日公布的天然氣價格並未調漲，因為中東才開戰1天，4月天然氣價格將於4月1日公布，中油可能反應成本調高售價，也有可能部分吸收，一旦調整售價，台電的發電成本就會增加。據了解，經濟部最擔心的還是兩家國營事業的財務狀況，尤其中油直到去年還在虧損，現在又吸收了數十億元的油價成本，台電去年雖然轉虧為盈，但累虧金額仍然驚人。

學者認為，國營事業也是公司，因為配合政策而虧損，不利正常營運，建議政府要求中油台電吸收成本時，也應給出具體補貼，不過，台電電價從2022年至2025年已有5次的漲價，且工業電價漲幅大，價格在國際間已屬高位。

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