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原亞太SIM卡3月底終止服務！遠傳電信提醒「速至門市免費換卡」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
原亞太SIM卡3月底終止服務，遠傳提醒用戶儘速換卡，以確保通訊不中斷。圖／遠傳電信提供
原亞太SIM卡3月底終止服務，遠傳提醒用戶儘速換卡，以確保通訊不中斷。圖／遠傳電信提供

遠傳電信完成第二階段網路整併，原亞太SIM卡也將於4月1日凌晨0點0分起停止提供行動服務，門號暫停使用。遠傳再次提醒尚未更換亞太SIM卡的用戶，請儘速前往遠傳門市可免費更換SIM卡，以確保通訊不中斷，且可保持原合約權益不變。

遠傳與亞太於2023年12月15日合併，新遠傳啟動二階段網路整併，第一階段的基站整併超前於2024年1月底完成，原亞太用戶的網路覆蓋由原來的6,000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，大幅提升室內與戶外的網路體驗。

兩年多來遠傳維持著兩套網路設備運作，現已完成第二階段網路整併與升級。因遠傳與原亞太的網路系統不同，在原亞太核心網路達成階段性任務而熄燈後，用戶必須更換SIM卡才能繼續使用服務。

遠傳先前已持續透過專人電話、簡訊提醒用戶換卡事宜，3月份至少對每位未換卡的用戶寄送5則以上簡訊，並於去年8月、12月共兩次寄發紙本專函通知用戶。此外，遠傳官網、亞太官網、帳單訊息也不間斷顯示提醒原亞太用戶換卡相關訊息。

由於原亞太SIM卡停止行動服務時程將至，遠傳再次提醒，原亞太用戶最晚於3月31日晚上8點前完成換卡，確保通訊不中斷，如逾期而造成門號停用，則會有至少1天無收訊，待4月2日起至門市辦理復機才會恢復收訊。

遵循主管機關KYC（Know Your Customer，認識用戶）指引，更換SIM卡須用戶本人至遠傳門市，出示雙證件正本，供業者核對及留存影本或影像檔。遠傳提供免費換卡的用戶原合約延用與其他多元資費方案可供選用。

遠傳 網路 亞太

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