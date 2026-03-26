盼撕掉行人地獄標籤！闖紅燈累犯需上矯正講習 未出席者罰1800元、吊扣駕照

為撕掉「行人地獄」標籤，交通部去年推出駕照管理新制，其中，今年3月31日將推動汽機車駕訓班增考停讓項目、違規闖紅燈或未依規減速累犯者需參與「矯正防制班講習」等2項目，其中，違規累犯者若未參與講習將處1800元罰鍰，再通知後仍未出席，逾期6個月將被吊扣駕照6個月。

公路局長林福山說明，為精進道路交通安全管理，公路局分析各車種A1事故十大肇因，針對惡性重大且影響安全之違規行為，擇定3大類違規作為「矯正防制班」召回講習對象。

3大違規行為包含闖紅燈（違反道路交通管理處罰條例第53條第1項）、未依規定減速（道交處罰條例第44條第1項各款）、無號誌路口未依路權行駛（道交處罰條例第45條第1項第9款）；目前營業大型車有近3萬輛、統計2024年違反上述行為達1萬800件。

林福山指出，駕駛人違規被罰後起算1年內，重複違反相同3大類違規，一般駕駛人累犯達3次、營業大型車職業駕駛人累犯達2次者，自今年3月31日起，即依規定召回施以道路交通安全講習，若未依規參與講習將罰1800元，再通知仍未出席者，逾期6個月將被吊扣駕照。

公路局舉例，若兒子駕駛父親的汽車出現違規行為，當場遭警察攔檢發現為累犯，兒子需出席講習，未出席遭罰1800元，且逾期6個月兒子會被吊扣駕照6個月；若兒子違規被科技執法，歸責屬車主，也就是父親需參加講習，若父親沒參與會被罰1800元，再通知仍逾6個月未參與，會被吊扣駕照6個月；若駕駛人駕駛公司車違規，依照道交處罰條例第63-2條紀錄該車輛違規紀錄，一年內3次紀錄，該車就會被吊扣牌照2個月。

林福山說，矯正防制班上課內容為「交通法令」、「肇事預防與處理及駕駛道德」及「道路風險辨識課程」，特別加強道路風險及道路上常見影響心理態樣，強化心理層面輔導，並新增路權分析與安全視距掌握，也加入道路路況辨識及正確使用駕駛輔助系統（ADAS）。

公路局強調，以上2項措施均為「駕照管理三策略」重要內容，期透過加強考照鑑別度、強化違規者回訓，共同營造更安全、友善之用路環境。

而駕訓班增考停讓項目部分，今年3月31日起，汽車場考照將增加3項考驗項目，包含小型車新增「無號誌路口停讓行人」、「起步、環場轉頭檢查視野死角」，大型車也要考指差確認，未通過皆1次扣32分出局。

公路局監理組長吳季娟指出，根據統計，目前考取小型車駕照約有24.3萬人，大型車則有1.6萬人，而目前全台有216家小車駕訓班、大型車有36家駕訓班提供考驗訓練，均已陸續完成場地配套設置等準備工作。