快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉重判17年 應曉薇15年6個月

柯文哲被判17年強調不會逃亡 7千萬交保金向母妹借嘆「可以減嗎」

聽新聞
0:00 / 0:00

美式賣場買冷凍草莓…民眾控果肉有「白色小蟲」 高市衛生局稽查後說明

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
有消費者在網路發文指稱，從美式大賣場購買的冷凍草莓內竟然有白色小蟲，嚇到以後不敢再吃。圖／取自臉書爆料公社
有消費者在網路發文指稱，從美式大賣場購買的冷凍草莓內竟然有白色小蟲，嚇到以後不敢再吃。圖／取自臉書爆料公社

高雄一名消費者昨天拿出美式賣場大順店銷售的冷凍草莓品嘗，吃到後面發現果肉內竟然有一堆蠕動的白色小蟲，由於先前已經吃下幾百顆草莓，苦惱「不知道吞了多少蟲下去了」，以後不敢再吃。高市衛生局表示，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

消費者在臉書社群「爆料公社」發文質疑說，因肚子餓拿美式賣場銷售的冷凍草莓出來吃，吃到剩一顆的時發現，碗裡面有白白一條一條的東西，「仔細看才發現是冷凍草莓裡面有一堆蟲、超多蟲」。

消費者憂心說，他已經吃了十幾包草莓、數量好幾百顆，當初就是為了草莓去辦會員卡，不可能每顆草莓吃前都還要檢查一遍，所以就算賣場讓他退貨，以後也不太敢吃這個賣場的草莓。

衛生局表示，今天派員至賣場及進口供應商查察，賣場販售環境尚符規定，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

此外，該產品進口商也兼分裝工廠，此項遭投訴產品是從國外進口後再分裝販售，分裝場所人流區隔、生產線管制，著裝及洗手消毒步驟完整，尚符合「食品良好衛生規範準則」，並有自主及委外檢驗紀錄，現場拆封檢視相同品項產品未發現異物，並抽驗產品1件，俟檢驗結果依法辦理。

高市衛生局人員獲報前往美式賣場稽查冷凍草莓，隨機抽查2包產品拆封檢視，沒有發現蟲體。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員獲報前往美式賣場稽查冷凍草莓，隨機抽查2包產品拆封檢視，沒有發現蟲體。圖／高市衛生局提供

高市衛生局人員獲報前往美式賣場稽查冷凍草莓，隨機抽查2包產品拆封檢視，沒有發現蟲體。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員獲報前往美式賣場稽查冷凍草莓，隨機抽查2包產品拆封檢視，沒有發現蟲體。圖／高市衛生局提供

高雄 爆料公社 衛生局 草莓

延伸閱讀

小北百貨隱藏服務！她帥氣拆袋抽走1包泡麵 2萬網友震驚：不怕吃膩了

好市多驚見超大包洋芋片？他細看傻眼不能吃 網笑：買回去「吃土」

相關新聞

馬英九控訴前親信引關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

前總統馬英九近日因基金會人事與財務問題，引發外界關注他的健康狀況。精神科醫師沈政男指出，失智者初期多以短期記憶受損為特徵，常伴理財出錯、被偷妄想等行為心理症狀，家人與專業團隊及早介入，對患者最有幫助。

美式賣場買冷凍草莓…民眾控果肉有「白色小蟲」 高市衛生局稽查後說明

高雄一名消費者昨天拿出美式賣場大順店銷售的冷凍草莓品嘗，吃到後面發現果肉內竟然有一堆蠕動的白色小蟲，由於先前已經吃下幾百顆草莓，苦惱「不知道吞了多少蟲下去了」，以後不敢再吃。高市衛生局表示，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

是你嗎？統一發票開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

統一發票開獎，統一超商7-ELEVEN本期共有3位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎100萬。

考照注意！今年筆試加嚴 這項大魔王考題「沒過直接出局」

台灣地狹人稠，汽機車成不可缺少的交通運具，但也造成許多交通事故，為撕掉「行人地獄」標籤，交通部去年推動駕照管理新制，不僅加嚴汽機車筆試題目，還取消是非題改全選擇題，但魔鬼藏在細節中，最終大魔王其實是「停讓行人」項目，未通過皆1次扣32分出局，考生須注意。

其他醫院判等死…65歲男肝臟有12公分大腫瘤 中榮這個方法救回他

1名65歲男性去年因胃痛就醫，意外檢查出肝臟長了12公分大腫瘤，且侵犯並堵塞2/3主門靜脈，台中榮總醫療團隊整合放射治療、免疫治療、標靶治療及術前腫瘤栓塞等方式，成功將腫瘤縮小1/3後手術切除，術後病理報告更顯示「找不到癌細胞」，獲成功治療。

拖吊蟑螂無罪率高 蘇俊賓籲三管齊下堵漏洞

近期頻傳拖吊蟑螂爭議，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會表示，相關案件常因消費者舉證不易，以不起訴或敗訴收場，呼籲中央應制定車輛拖吊服務定型化契約應記載及不得記載事項，並參考高快速道路收費規定，制定全國一致性基準，才能讓消保官判定是否偏離市場行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。