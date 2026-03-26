美式賣場買冷凍草莓…民眾控果肉有「白色小蟲」 高市衛生局稽查後說明

高雄一名消費者昨天拿出美式賣場大順店銷售的冷凍草莓品嘗，吃到後面發現果肉內竟然有一堆蠕動的白色小蟲，由於先前已經吃下幾百顆草莓，苦惱「不知道吞了多少蟲下去了」，以後不敢再吃。高市衛生局表示，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

消費者在臉書社群「爆料公社」發文質疑說，因肚子餓拿美式賣場銷售的冷凍草莓出來吃，吃到剩一顆的時發現，碗裡面有白白一條一條的東西，「仔細看才發現是冷凍草莓裡面有一堆蟲、超多蟲」。

消費者憂心說，他已經吃了十幾包草莓、數量好幾百顆，當初就是為了草莓去辦會員卡，不可能每顆草莓吃前都還要檢查一遍，所以就算賣場讓他退貨，以後也不太敢吃這個賣場的草莓。

衛生局表示，今天派員至賣場及進口供應商查察，賣場販售環境尚符規定，隨機抽架上2包案內產品開封檢視，未發現有蟲體。

此外，該產品進口商也兼分裝工廠，此項遭投訴產品是從國外進口後再分裝販售，分裝場所人流區隔、生產線管制，著裝及洗手消毒步驟完整，尚符合「食品良好衛生規範準則」，並有自主及委外檢驗紀錄，現場拆封檢視相同品項產品未發現異物，並抽驗產品1件，俟檢驗結果依法辦理。

高市衛生局人員獲報前往美式賣場稽查冷凍草莓，隨機抽查2包產品拆封檢視，沒有發現蟲體。圖／高市衛生局提供