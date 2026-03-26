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其他醫院判等死…65歲男肝臟有12公分大腫瘤 中榮這個方法救回他

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總醫療團隊成功將腫瘤縮小1/3後手術切除，患者（右二）術後病理報告更顯示「找不到癌細胞」，獲成功治療。圖／台中榮總提供
台中榮總醫療團隊成功將腫瘤縮小1/3後手術切除，患者（右二）術後病理報告更顯示「找不到癌細胞」，獲成功治療。圖／台中榮總提供

1名65歲男性去年因胃痛就醫，意外檢查出肝臟長了12公分大腫瘤，且侵犯並堵塞2/3主門靜脈，台中榮總醫療團隊整合放射治療、免疫治療、標靶治療及術前腫瘤栓塞等方式，成功將腫瘤縮小1/3後手術切除，術後病理報告更顯示「找不到癌細胞」，獲成功治療。

患者說，過去菸癮大時一天抽5包菸、喝1千2百CC高粱酒，自從確診肝癌後戒菸、戒酒。起初以為無法積極治療時，家人每天流淚、四處尋醫，希望為自己尋求可治療的機會，所幸在台中榮總醫療團隊照顧下成功抗癌。

台中榮總一般外科主任陳怡如說，肝臟有門靜脈和肝動脈兩套供血系統，肝癌通常靠肝動脈供血，可用動脈栓塞堵住血流「餓」死癌細胞。但患者的癌細胞已侵犯主門靜脈造成堵塞，若再做動脈栓塞，等於兩套供血系統都不通，將導致肝細胞大量壞死、肝衰竭，因此他原先已被其他醫院認為無法治療。

她說，經過台中榮總「多專科治療團隊」評估後，為患者量身打造「術前合併治療策略」。因病人惡性腫瘤位在左肝內側，團隊除了針對供應腫瘤的2條肝動脈做栓塞控制血流，達到「餓」腫瘤、縮小體積的目標，同時對主門靜脈腫瘤栓塞進行15次放射治療，成功降低栓塞程度、增加右肝臟血流。

接著團隊為病人申請健保給付的免疫治療合併標靶治療，術前完成兩次注射。多管齊下後，腫瘤從12公分縮小至8.2公分，門靜脈栓塞也從2/3改善到1/2。加上檢查其肝功能尚可，評估可手術治療。

去年10月，患者接受左側肝臟根除性切除手術，切除1/2肝臟，術後恢復良好。最關鍵的是術後病理報告顯示「檢體中完全找不到癌細胞」，達到「病理完全反應」，意謂原本被判死刑的末期肝癌，已成功達到臨床治癒目標。

陳怡如說，動脈栓塞治療禁忌症包括門靜脈主幹完全阻塞、嚴重肝功能不全等，放射治療則需注意對正常肝組織的傷害。治療前必須經過專業醫療團隊完整評估患者的肝功能、腫瘤位置及整體健康狀況，量身訂製最適合的治療策略。

台中榮總統計，近年肝癌新發個案平均超過370人，2024年不分期完治率高達92.57%，一般外科團隊透過精準評估與跨專科合作，結合動脈栓塞、放射線等局部治療與免疫和標靶等全身性治療，即使是門靜脈栓塞的末期肝癌，仍有機會從「無法治療」翻轉為「可治癒」，為肝癌患者帶來新希望。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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台中榮總一般外科主任陳怡如說，經過台中榮總「多專科治療團隊」評估後，為患者量身打造「術前合併治療策略」。圖／台中榮總提供
台中榮總一般外科主任陳怡如說，經過台中榮總「多專科治療團隊」評估後，為患者量身打造「術前合併治療策略」。圖／台中榮總提供

肝臟 台中榮總 腫瘤

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