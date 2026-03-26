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瑪利歐登陸 udn！天天抽扭蛋 搶雙人票與限量電影周邊

聯合新聞網／ 台北訊
「銀河冒險」線上轉扭蛋，抽雙人電影票、電影主題飛行夾克、墨鏡、後背包等限量周邊，以及 3,000 組 LINE POINTS 點數。（圖片提供／聯合新聞網）
「銀河冒險」線上轉扭蛋，抽雙人電影票、電影主題飛行夾克、墨鏡、後背包等限量周邊，以及 3,000 組 LINE POINTS 點數。（圖片提供／聯合新聞網）

扭一下請你看電影，還把電影周邊一起帶回家！聯合新聞網（udn.com）為回饋廣大會員，攜手環球影業推出會員限定「銀河冒險」線上扭蛋活動。即日起至 4 月 21 日，只要登入 udn 會員，即可每日抽一次扭蛋，有機會獲得雙人電影票、電影主題飛行夾克、墨鏡、後背包等限量周邊，以及 3,000 組 LINE POINTS 點數。超高中獎率，就要讓你滿載而歸！

瑪利歐登入 udn 星球！把電影冒險搬進你的日常

2026 年《超級瑪利歐兄弟電影版》續集強勢回歸，這一次，瑪利歐與路易吉的冒險將突破天際。聯合新聞網將這份探索未知的樂趣轉化為線上互動玩法，邀請讀者成為冒險家，親自參與這場銀河之旅。

天天扭蛋試手氣，蒐集冒險解鎖終極大獎

活動期間內，只要登入 udn 會員，每日皆可抽取一次扭蛋。每次扭蛋將隨機獲得一張瑪利歐冒險卡，逐步蒐集並點亮你專屬的「銀河冒險圖鑑」。

參加者將在每日登入的過程中累積探索進度，逐步打造自己的冒險紀錄；隨著卡牌蒐集越齊全，就能解鎖越多抽獎機會。因此，你的每一次扭蛋不只是試手氣，更是累積進度的關鍵一步。

好禮分波大放送，電影票、限量周邊一次帶走

為了回饋廣大讀者，本次抽獎分為兩波開獎時段，獎品陣容超吸睛，從觀影體驗到限量收藏一次滿足：

▸ 第一波｜電影包場雙人票（4 月 8 日開獎）

凡於 4 月 7 日前參與扭蛋活動的會員，即有機會獲得 4 月 18 日《超級瑪利歐銀河電影版》電影包場入場資格，讓你與好友一同享受大銀幕觀影體驗。

▸ 第二波｜電影周邊與點數（4 月 29 日開獎）

獎項包含電影主題飛行夾克、墨鏡、後背包、票卡夾、電影交換券與貼紙組等限量商品，另有高達 3,000 名可獲得 LINE POINTS 5 點，快把握機會將獨家好禮一次帶走！

會員福利再升級：udn 專屬回饋不間斷，好禮好康拿不完

聯合新聞網近年持續推出會員專屬活動，從熱門 IP 聯名、線上互動到實體活動，讓讀者在獲取優質新聞資訊之餘，也享有更多期待與驚喜。本次「銀河冒險」扭蛋抽獎只是眾多福利的一環，未來也將推出更多主題任務；只要持續登入 udn 會員，就能第一時間掌握並參與各項好康活動。

現在，準備好跟著瑪利歐，從水管世界一路飛向浩瀚宇宙了嗎？即刻前往 udn 聯合新聞網「銀河冒險」活動頁面，扭蛋抽出第一張冒險卡，開啟屬於你的星際旅程！

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