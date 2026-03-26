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中東戰爭影響 塑膠袋大漲3成…環境部推二手袋循環計畫減塑

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部為強化台灣應對國際衝擊的韌性，擴大推動二手袋循環計畫，將原本分散在各家庭與企業端的閒置紙袋、環保袋等，進行資源化管理。記者李柏澔／攝影
環境部為強化台灣應對國際衝擊的韌性，擴大推動二手袋循環計畫，將原本分散在各家庭與企業端的閒置紙袋、環保袋等，進行資源化管理。記者李柏澔／攝影

隨著中東局勢持續引發全球供應鏈波動，甚至有攤商指出，塑膠袋一箱由原本1300元漲到1700元，原物料的穩定性已成為產業發展的關鍵。環境部為強化台灣應對國際衝擊的韌性，擴大推動二手袋循環計畫，將原本分散在各家庭與企業端的閒置紙袋、環保袋等，進行資源化管理。

環境部今日宣布擴大推動「袋袋箱傳」計畫，本計畫號召全民捐出家裡囤積的閒置紙袋與環保袋，透過媒合平台導流至商圈與市場，並由環境部提供公版圖示免費下載，讓企業、市場及商家能以低成本建置循環站。

環境部長彭啓明指出，自2025年8月起於建國假日花市推行「三袋同行，減塑可行」示範計畫，鼓勵民眾捐出二手袋供他人取用。據統計，過去建國花市有98.5%的消費者用塑膠袋，但在去年進駐後，建國花市民眾不塑購物比率從推動前的1.5%提升至 10%，證明了只要提供便利的循環站，民眾的減塑意識就能迅速轉化為行動，這周六還要擴大投入，目標不塑購物比率達到20%甚至30%。

彭啓明說，台灣許多家庭的櫃子裡其實藏著大量的隱形資源，就是堆疊如山、捨不得丟卻又用不到的紙袋與環保袋，這些物資不應只是抽屜裡的負擔，透過「袋袋箱傳」媒合平台，能將這些閒置資源導流至商圈、傳統市場等具有需求據點，讓資源對接，讓民眾與攤商在零成本的情況下，共同實踐減塑生活。

環境部資源循環組長陳彥男表示，對於主動參與募集的企業及設置收集點的夥伴，將給予表揚，這不僅是肯定其環保貢獻，更是將企業社會責任（ESG）具體化為可視化的永續成果。在外部環境變動劇烈之際，環境部期許「袋袋箱傳」能成為守護環境與經濟穩定的重要力量，邀請更多企業與零售據點加入，攜手打造韌性台灣。

建國假日花市自治會長張學潭說，近期塑膠袋價格波動相當大，售價比往年都高了3成，但去年建國花市試辦減塑降了很多成本，建國花市可以成為第一個不用塑膠袋的花市，今年不塑購物比率目標是20%，甚至到30%。

傳統市場 塑膠袋 環境部

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