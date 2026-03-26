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61歲緬甸華僑返國健檢 醫為他1次打通3條心臟阻塞血管

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁（左）和其團隊，透過心導管手術一次替劉姓緬甸華僑打通3條受阻血管並置放支架。圖／長安醫院提供
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁（左）和其團隊，透過心導管手術一次替劉姓緬甸華僑打通3條受阻血管並置放支架。圖／長安醫院提供

61歲的劉姓緬甸華僑，日前返台健康檢查，意外發現心臟冠狀動脈的3條主要血管都嚴重阻塞，隨時面臨心肌梗塞風險。台中長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁和其團隊，透過心導管手術一次打通3條受阻血管並置放支架，才讓患者解除危機，且術後迅速復原，趕在簽證效期內平安搭機返回緬甸。

院方說，劉姓華僑平日在緬甸經營礦場，經常須在海拔落差數百米的礦區奔走，自認體力與身體狀況都相當硬朗。雖然過去偶爾會感到喘氣或胸悶，但因休息片刻就能緩解，並未特別在意。直到此次健檢結果出爐，才驚覺心臟早已危機四伏。心臟電腦斷層掃描顯示，其冠狀動脈的3條血管狹窄程度均超過70%，皆屬於嚴重狹窄等級，因此隨即安排住院治療。

鄭詩璁說，冠狀動脈的3條血管負責供應心臟的血流，是心臟穩定跳動的關鍵。一旦因膽固醇堆積造成狹窄、堵塞，就像水管內壁長滿了厚厚的水垢，會導致心臟供血不足。只要狹窄超過70%合併心肌缺氧，就應進一步安排心導管檢查，甚至放置血管支架，以確保血流順暢，避免心臟功能受損。

考量患者來台一趟不易，加上緬甸醫療資源稀缺，鄭詩璁與患者及家屬討論後，決定一次就將3條堵塞的血管全數打通。醫療團隊從手腕處入針，以氣球擴張術搭配塗藥支架撐起狹窄血管，重建順暢血流。患者在手術當晚即可下床走動，並於隔日順利出院。

鄭詩璁說，許多民眾認為胸悶、呼吸急促只要休息一下就好，並不以為意，但這其實就是心血管疾病的預警徵兆。患有「三高」的高風險族群應格外提高警覺。同時，抽菸、酗酒等不良習慣更是加速血管「生鏽」的主因，務必戒除。

長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁和其團隊，透過心導管手術一次替劉姓緬甸華僑打通3條受阻血管並置放支架。圖／長安醫院提供
長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁和其團隊，透過心導管手術一次替劉姓緬甸華僑打通3條受阻血管並置放支架。圖／長安醫院提供

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