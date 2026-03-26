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水情吃緊恐犧牲農業 蘇俊賓籲中央加速科技造水

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
部分縣市傳水情吃緊，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會呼籲，中央應加速建立科技造水商業模式，提高工業用水自給率。圖／行政院提供
部分縣市傳水情吃緊，桃園市副市長蘇俊賓今在行政院會呼籲，中央應加速建立科技造水商業模式，提高工業用水自給率。圖／行政院提供

行政院會今討論「當前供水情勢及因應措施」，提出調度幹管、科技造水及多元水源等3大策略因應旱季供水。與會的桃園市副市長蘇俊賓呼籲，中央應加速建立科技造水商業模式，提高工業用水自給率，避免產生「犧牲農業用水、成就工業用水」的負面印象。

蘇俊賓指出，中央透過南北水資源調度雖有一定成效，但源頭水量不穩定仍是關鍵因素，要平衡農業與工業用水的矛盾，關鍵在於提高「科技再生水」的利用指標；目前再生水成本每度約30餘元，與現行工業用水水價差距過大，指標性科技大廠雖具備負擔能力，但中小型業者不一定負擔得起。

蘇俊賓說，依據開發單位使用再生水辦法規定，開發單位興辦開發行為的計畫用水量達每日2萬立方公尺以上者，工業用水應使用至少50%系統再生水。目前桃園市已布建12座水資源回收中心，另有3座積極規畫中，未來全數完成後每日可供應約21萬噸再生水；航空城計畫也將要求進駐廠商符合用水規範。

但他建議，中央仍應提早啟動科技造水商業模式輔導或價格調整機制，透過中央與地方合作逐年提高工業自給率，讓工業用水不再依賴傳統民生與農業水源。

蘇俊賓也提到，桃園市近年全面鼓勵農民推動智慧農業，因應氣候變遷調適，另加碼提供農友種植蕎麥、大豆、高粱等抗旱作物每公頃補助1.1萬元，仙草每公頃最高4.5萬元，硬質玉米每公頃補助6000元，目前推動成效比預期好，農民接受度高，也創造一定產值。

他認為農業部應加強對地方的支持，擴大編列預算輔導農民轉植，若能補足轉植價差，讓農民在旱季不必面臨「休、停耕或勉強耕種」的選擇，也可提供農民面對氣候變遷的調適能力。

行政院長卓榮泰則回應，目前已研議對農業及大、中、小型工廠的階段性用水輔導措施，後續將適時宣布啟動。

蘇俊賓 農業部 資源回收 水資源

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