少子化衝擊恐釀血荒…青少年捐血人口去年剩5萬人 盼更多行動世代加入

在少子化浪潮下，醫療用血的穩定供應面臨世代斷層挑戰，台北捐血中心主任林敏昌說，17至20歲捐血人次較先前大幅減少近5成，且從2022年以來，從11.19%逐年下降至去年的8.26%。不過，仍有一群年青人人願意站出來捐血，更有年輕學生表示，想成為固定捐血人，盡一分心力。

為鼓勵年輕世代投身公益，台北捐血中心於今在台灣血液基金會舉行「血寶寶轉大人─捐血成年禮」活動。衛福部食藥署去年放寬「捐血者健康標準」，捐血者年齡下限降至16歲，台北捐血中心表示，16歲是法定可以捐血的起始年齡，這袋血不只是醫療資源，更象徵青少年開始承擔社會責任，具備守護生命的能力。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，過去年輕朋友是在家人與社會呵護下成長的「血寶寶」，但從針頭扎入、熱血流動的那一刻起，角色就轉變了，「你們不再只是被照顧的對象，而是具備救人能力的守護者。」這就是成年最真實的重量，具備承擔的勇氣，並擁有付出的能力，希望這份「救人的初衷」能伴隨大家一輩子。

不過，統計顯示，國內17到20歲年輕捐血者占整體捐血比率，自2022年的11.19%、2023年的10.86%、2024年的9.21%、去年的8.26%，一路下滑，去年僅5萬多人。

仍願意挺身而出的年輕族群，更顯珍貴。20歲的大學生蔡同學表示，自己設定每年完成一件助人善事目標，先前曾經幫助流浪動物，今年因緣際會經過忠孝復興地下道的捐血室時，剛好遇到志工邀約她捐血，當時因體重不夠只好作罷，所幸後來成功達到體重目標，勇敢挽袖捐血。

蔡同學坦言，起初真的會害怕，不過護理師用心陪伴，還會講冷笑話，讓她放鬆心情，她自己也準備可愛小娃娃幫自己加油打氣，順利捐完血，之後將定期2個月捐血一次，也會帶同學一起來。

另一位20歲的首捐族是皮同學，父母都在血液基金會相關單位工作，從小耳濡目染，雖然戳針第一下比較刺痛，且血排出體外後，還是會感覺暈暈的，但他仍也期許自己未來能成為規律的捐血民眾。

林敏昌對年輕人的熱血非常感動，他指出，雖然外界常稱年輕人為「螢幕世代」，但今日現場的同學們以實際行動證明自己是「行動世代」，克服對針頭的恐懼非常不容易，「這不僅是你們人生中的第一袋血，更是送給社會最珍貴的見面禮。」