網紅老黑提早退休卻陷情緒風暴 躁鬱症常被誤當憂鬱症…醫揭十大症狀

知名旅遊作家、經營粉絲團「老黑看世界」的網紅田臨斌，45歲正值事業巔峰就選擇優退，以寫作、旅行為職志。退休20年來，除了分享人生哲學，也受躁鬱症所苦，甚至環遊世界的遊程因病發被迫中斷旅程。

躁鬱症又被稱為「雙向情緒障礙症」，患者情緒會異常高昂或低落，躁與鬱同時發生或轉換。身心醫學診所院長周伯翰指出，臨床上高達70%的躁鬱症患者，在初期常被誤當作憂鬱症治療。若長期將躁鬱症當成憂鬱症治療，不僅抗憂鬱藥物反應不佳，甚至可能引發「轉躁」風險，情緒有如雲霄飛車般劇烈。

網紅「老黑」初期被診斷為單純憂鬱症，接受長期藥物治療與近70次的經顱磁刺激（rTMS）治療。然而，他的病情卻陷入「改善二周後又急轉直下」的惡性循環，演變為治療無效的頑強型憂鬱症。即使服用足夠劑量的抗憂鬱藥物，仍未見顯著療效，依然情緒低落、對事物失去興趣、失眠等。

周伯翰說，透過詳盡病史回溯與「近紅外光腦光譜儀（NIRS）」檢查，才確診田臨斌為「第二型躁鬱症」。其治療以藥物為核心，搭配心理治療與生活調整，在調整治療策略、加入情緒穩定劑後，絕望、掙扎的痛苦才真正緩解，慢慢回復生活品質。

周伯翰表示，躁鬱症患者往往是在憂鬱期就醫，而輕躁期的症狀常被忽略或誤認為病況突然變好。精神醫學經典教科書「Synopsis of Psychiatry」指出，若憂鬱發作具有特定特徵，應提高警覺，懷疑是否為躁鬱症而非單純憂鬱症。

每年3月30日是「世界躁鬱症日」（World Bipolar Day），周伯翰提醒，躁鬱症的躁常被誤解成「暴躁的躁」，但患者在躁期或輕躁期時的典型表現，包括持續情緒興奮、精力旺盛、自信心膨脹、話變多、睡眠需求減少，且可能會出現衝動購物、魯莽投資，或不尋常的性欲上升等行為。

躁鬱症是一種大腦功能失調的疾病，若長期情緒波動明顯或憂鬱症治療效果不佳，周伯翰分享，可以自我檢視10大指標，並及早尋求專業醫師的精準醫療，透過適當治療，仍有機會擺脫情緒困境，恢復穩定生活。