不僅記憶出問題！醫警告失智症「5情況最危險」：恐被詐團利用

失智症不僅會影響記憶力，更會影響語言能力、空間感或計算力等。內科醫師姜冠宇發文，揭露失智症最危險的5種警訊，呼籲民眾如果家中老人出現金錢管理的問題，一定要盡早介入，以避免金錢濫用或詐騙的情形發生。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書發文，表示在失智症初期，最危險狀況的便是「財務管理失當」，很多初期症狀可以沒發現，但跟錢有關的狀況就要提高警覺了，此症狀並不是理財能力變差，而是對財務的決策能力下降，通常會出現以下5種狀況：

一、算帳與付款能力下降

此狀況如看不懂帳單、結帳時找錯錢、重複付款、忘記繳費或弄不清楚銀行對帳單。

二、預算或規劃能力變差

如果家中長輩原本很會管帳，但突然搞不清楚收支、無法搞懂確切金額或每月都超支，就要特別留意了。

三、判斷力變差

對金錢的判斷力忽然下降，例如不明所以地答應借錢、捐款、投資、保證或授權，詢問他也講不清理由。

四、容易被騙或被利用

假如長輩突然把印章、帳戶密碼、授權文件交給陌生人，也要提高警覺。

五、出現反常消費或金流

如果發現長輩的信用冒出很多新消費、家裡出現許多不明消費產品或帳戶的餘款莫名其妙減少，都是警訊之一。

姜冠宇說明，第一項與第二項偏阿茲海默症；其餘則是額顳葉型失智的症狀，如果長輩真的出現上述情況，除了要找專業人士檢視帳務紀錄外，更要即時介入，避免財務濫用或詐騙的狀況發生。

姜冠宇最後提醒，長輩若有財務管理問題，越早面對越好，不僅能夠保護本人，也能盡早建立保護機制，保護公司或任何團體組織的財富。

失智症如何透過飲食預防呢？中醫師徐瑋憶建議，應注重「養腦補腎」，可多攝取富含抗氧化物與優質蛋白質的食物，如黑芝麻、核桃、深海魚類及深色蔬菜，有助於減少自由基對神經細胞的傷害。也要避免過度攝取高糖、高油與加工食品，以降低慢性發炎對腦部的影響。