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考照注意！今年筆試加嚴 這項大魔王考題「沒過直接出局」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
汽車場考照將增加3項考驗項目，目前汽車場考場地已陸續增加行人穿越線劃設，3月31日起加考停讓動作，沒通過1次扣32分出局。圖／公路局提供
汽車場考照將增加3項考驗項目，目前汽車場考場地已陸續增加行人穿越線劃設，3月31日起加考停讓動作，沒通過1次扣32分出局。圖／公路局提供

台灣地狹人稠，汽機車成不可缺少的交通運具，但也造成許多交通事故，為撕掉「行人地獄」標籤，交通部去年推動駕照管理新制，不僅加嚴汽機車筆試題目，還取消是非題改全選擇題，但魔鬼藏在細節中，最終大魔王其實是「停讓行人」項目，未通過皆1次扣32分出局，考生須注意。

根據統計，在交通事故分析，114年各車種肇事統計，機車肇事占比最高，約在55%以上；小型車占整體交通事故比例約28至30%，為第2高；大型車雖然總肇事件數少於機車與小客車，但車種別肇事率通常以「大客車」或「大貨車」每萬輛事故件數較高，且容易導致行人與機車嚴重傷亡。

為讓駕駛人具備正確觀念與道德，養成主動停讓文化，並具備安全駕駛能力，交通部去年推動駕照管理新制，其中，受到最大衝擊的為18歲考照新鮮人，為加強考照鑑別度，將會提高筆試難度，汽機車考照試題全改選擇題，機車考照提高危險感知情境題比率，汽車考照則增加危險感知情境題；大、小型車場考增加停讓項目，並要求考驗動作。

小型車路考部分新增無號誌路口項目及路線數並延長路線長度。此外，公路局還針對18歲汽機車考照者，推動「機車道路駕駛訓練」、「導入汽機車駕駛模擬器」。

但這並不是最困難的，汽機車考照需要多注意的其實是停讓選項，交通部表示，為加強鑑別度，針對考照制度，今年3月31日起，汽車場考照將增加3項考驗項目，包含小型車新增「無號誌路口停讓行人」、「起步、環場轉頭檢查視野死角」，大型車也要考指差確認，未通過皆1次扣32分出局。新考驗場地已陸續完成「行人穿越道」劃設，預估每年有25.9萬考生受影響。

汽車場考照將增加3項考驗項目，目前汽車場考場地已陸續增加行人穿越線劃設，3月31日起加考停讓動作，沒通過1次扣32分出局。圖／公路局提供
汽車場考照將增加3項考驗項目，目前汽車場考場地已陸續增加行人穿越線劃設，3月31日起加考停讓動作，沒通過1次扣32分出局。圖／公路局提供

行人 機車 交通事故

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