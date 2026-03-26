我國臨床試驗件數逐年降 衛福部長憂影響用藥可近性

中華民國開發性製藥協會（IRPMA）委託調查發現，我國藥品臨床試驗數量逐年下滑，且遠低於日、韓等國。衛福部長石崇良指出，臨床試驗件數下滑是警訊，本國臨床試驗可進行種族差異排除，減少藥品許可證審查需補件的機率，衛福部今年成立「台灣臨床試驗中心聯盟」，將推出一站式服務，各家醫院不必再分別申請倫理審查（IRB），盼加速臨床試驗收案。

IRPMA調查發現，2024年藥品臨床試驗件數僅372件，低於日本的392件、南韓510件，也落後英國、澳洲及加拿大。石崇良指出，近年第一期臨床試驗件數，確實較前幾年有下滑趨勢，這對國內用藥可及性產生影響，原因是藥品申請許可證時，如有本國臨床試驗作為證據，可了解我國民眾用藥後副作用、不良反應情況，前期臨床試驗納入台灣，可縮短藥品上市時間。

石崇良指出，過去我國臨床試驗，仰賴8家「卓越臨床試驗中心」，試驗品質雖好，但全球新藥開發速度愈來愈快，臨床試驗需盡快搜集到足夠案例，縮短臨床試驗時間，各國朝向跨國、多中心臨床試驗模式發展，衛福部今年已成立台灣臨床試驗中心集結31家醫院，並朝向一站式服務方向推動，各醫院不需再分別提出臨床試驗計劃，也不用自行完成倫理審查，可採取1家申請、多家認可方式。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來指出，對於病友而言，臨床試驗與藥廠恩慈療法，為病友取得尚未進入台灣市場藥品用藥唯二機會，且隨醫療科技進展，藥品朝向個人化治療發展，與用藥者性別、基因特質相關，在地臨床試驗能有所幫助。台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，許多病人不清楚臨床試驗資源可在何處取得，盼衛福部一站式平台，可讓資訊更易取得。

石崇良表示，聯合收案可讓尋找個案速度加快，「找到個案在哪家院所，並迅速將其納入計畫」，後端再搭配醫藥品查驗中心（CDE）輔導，可加速臨床試驗藥政取得時間，配合健保核價加成，讓台灣民眾更容易取得新藥，臨床試驗中心聯盟今年已藉由補助計畫開始推動，一站式服務尚在規劃中，詳細方案將擇日向大眾公告。