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捐血當自己的「成年禮」她靠娃娃克服恐懼

中央社／ 台北26日電

20歲的蔡姓學生每年都會進行助人行動，她今年在娃娃陪伴下克服恐懼，挽袖捐血。捐血中心統計，國內20歲以下捐血者比率年年下滑，盼更多年輕人以捐血為自己的成年紀念。

捐血中心統計，國內17到20歲年輕捐血者占整體捐血比率，自2022年的11.19%、2023年的10.86%、2024年的9.21%，一路下滑到去年的8.26%，共約5萬多人。為了鼓勵年輕世代投身公益，台北捐血中心今天在台灣血液基金會舉行「血寶寶轉大人－捐血成年禮」活動。

台灣血液基金會董事長侯勝茂致詞指出，成年意味著要承擔更多的社會責任，而「捲起袖子、捐出熱血」，正宣告著自己不再只是被照顧的對象，而是具備「救人能力」的守護者，這袋血不只是送給自己的成年紀念，更是送給社會最溫暖的一份見證。

蔡姓學生分享，每年都會希望完成一個助人的小行動，去年是幫助流浪動物，今年剛好在經過忠孝復興地下街時，遇到志工宣傳捐血，因此起了捐血助人的念頭。

蔡姓學生回憶，面對捐血針頭，其實心裡很害怕，但還好有帶著娃娃一起去，把娃娃抱在懷裡就沒那麼緊張，加上護理師在旁講笑話協助緩解情緒，一下子就順利完成了捐血。

今年也是20歲的李姓學生則是有家人在接受醫療，不時有輸血需求，從親戚得知捐血活動後，因為好奇決定「捐捐看」，雖然針頭刺下去的瞬間有點痛，但是後續相當順利。

食藥署去年公告修正「捐血者健康標準」，有條件放寬捐血者年齡上下限，由原本的17歲下修為16歲，上限也新增70歲以上者只要有2年內的捐血紀錄、並取得醫師同意就可捐血。

台北捐血中心指出，透過LINE平台，年輕捐血人能隨時掌握自己的熱血紀錄、查詢下一次可捐血日期，提早做好準備，讓愛心持續不間斷。此外，系統也能即時查詢捐血站點，並透過AI確認捐血資格，避免白跑一趟。

根據血液基金會最新統計，截至今天上午7時30分，各中心血液總庫存量除了O型偏低外，其餘都是正常；各中心統計，台北中心以O型5.8天偏低；台中中心A型5.6天偏低、O型3.5天急缺；高雄中心O型6.1天偏低。

娃娃 流浪動物 食藥署

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