歐洲最大劇集展 「刺客教條」編劇把台灣網咖文化推上國際

台灣、新加坡、英國合製的劇集提案Ready Player Mum在法國亮相，故事結合電玩遊戲與世代差異。新加坡製作人顏嘉良說，台北很多電競網咖，有吃有喝，可洗澡睡覺，離夜市又近；隨著他的考察，故事線索愈來愈豐富。

在法國北部城市里爾（Lille）舉行的Series Mania是歐洲最大劇集展，文化內容策進院院長王敏惠率團參加，集結31家影視業者設立台灣館，展出49件作品。

今年「亞洲提案專場」（Asia Co-Pro Pitch）有4件作品亮相，分別是「屎料未及」（Emperor’sShit）、「罪惡的原理」（The Fundamentals）、Neverthe Bride、Ready Player Mum。

Ready Player Mum描述一名英國女子來到台灣，在遊戲世界中尋找繼子（stepson）的奇幻冒險、成長類型故事。

台灣製作人詹于珊今天接受中央社記者訪問時說，在劇集開發初期，曾探索美國、新加坡、韓國等不同背景，最終選擇台灣，是因為角色設定與電競產業結合，在台灣語境下最自然且具說服力。

她表示，故事約8成篇幅發生在台灣，同時約8成對話是英語，這樣的語言策略參考了國際成功案例，例如「幕府將軍」（Shōgun）和「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso），相信這個故事和IP（智慧財產權）也非常適合推向國際。

顏嘉良（Karl Gan）發想故事的源頭，是因為自己喜歡電玩遊戲，但母親不理解這是當代年輕人逃離現實生活壓力的一種方式；此外，他覺得歐洲對亞洲電競、網咖這方面的文化不太熟悉，因此想藉英國繼母尋找台灣繼子的故事來串連歐洲與亞洲、上一代與新一代。

顏嘉良笑說，新加坡的網咖很少，而當他來到台北，看到多不勝數的電競網咖，有吃有喝有包廂，可以洗澡睡覺，網速超快，離夜市又近，「而且我到的時候從來都得不到一個包廂，每次都爆滿」；隨著他的田野調查，故事線索也愈來愈豐富。

詹于珊根據自己在業界的交流和觀察認為，「台灣的優勢是我們很自由，類型很蓬勃，這真的是我們很特別的地方」，加上政府資源比起其他國家相對豐富，「所以我們努力的方式就是把產品做到夠好，讓全世界各地都想看」。

王敏惠也告訴中央社記者，台灣在創作方面最大的特色，「當然就是我們有一個很自由的創作環境」，且題材非常多元，敘事細膩，主題也兼具本土和國際，文策院與其他政府部門都致力提供良好環境，支持台灣創作的故事走向國際。

曾為知名遊戲「刺客教條」（Assassin's Creed）編劇的顏嘉良說，身為曾在遊戲產業和英國工作的新加坡人，他認為「台灣劇集和電影有潛力在國際舞台大放異彩」，但對亞洲人、台灣人來說，重要的是對自己的作品有自信，創作真正精彩的故事，像「魷魚遊戲」或「寄生上流」，能讓世界任何角落的觀眾沉浸其中。