快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

歐洲最大劇集展 「刺客教條」編劇把台灣網咖文化推上國際

中央社／ 里爾25日專電

台灣、新加坡、英國合製的劇集提案Ready Player Mum在法國亮相，故事結合電玩遊戲與世代差異。新加坡製作人顏嘉良說，台北很多電競網咖，有吃有喝，可洗澡睡覺，離夜市又近；隨著他的考察，故事線索愈來愈豐富。

在法國北部城市里爾（Lille）舉行的Series Mania是歐洲最大劇集展，文化內容策進院院長王敏惠率團參加，集結31家影視業者設立台灣館，展出49件作品。

今年「亞洲提案專場」（Asia Co-Pro Pitch）有4件作品亮相，分別是「屎料未及」（Emperor’sShit）、「罪惡的原理」（The Fundamentals）、Neverthe Bride、Ready Player Mum。

Ready Player Mum描述一名英國女子來到台灣，在遊戲世界中尋找繼子（stepson）的奇幻冒險、成長類型故事。

台灣製作人詹于珊今天接受中央社記者訪問時說，在劇集開發初期，曾探索美國、新加坡、韓國等不同背景，最終選擇台灣，是因為角色設定與電競產業結合，在台灣語境下最自然且具說服力。

她表示，故事約8成篇幅發生在台灣，同時約8成對話是英語，這樣的語言策略參考了國際成功案例，例如「幕府將軍」（Shōgun）和「泰德拉索：錯棚教練趣事多」（Ted Lasso），相信這個故事和IP（智慧財產權）也非常適合推向國際。

顏嘉良（Karl Gan）發想故事的源頭，是因為自己喜歡電玩遊戲，但母親不理解這是當代年輕人逃離現實生活壓力的一種方式；此外，他覺得歐洲對亞洲電競、網咖這方面的文化不太熟悉，因此想藉英國繼母尋找台灣繼子的故事來串連歐洲與亞洲、上一代與新一代。

顏嘉良笑說，新加坡的網咖很少，而當他來到台北，看到多不勝數的電競網咖，有吃有喝有包廂，可以洗澡睡覺，網速超快，離夜市又近，「而且我到的時候從來都得不到一個包廂，每次都爆滿」；隨著他的田野調查，故事線索也愈來愈豐富。

詹于珊根據自己在業界的交流和觀察認為，「台灣的優勢是我們很自由，類型很蓬勃，這真的是我們很特別的地方」，加上政府資源比起其他國家相對豐富，「所以我們努力的方式就是把產品做到夠好，讓全世界各地都想看」。

王敏惠也告訴中央社記者，台灣在創作方面最大的特色，「當然就是我們有一個很自由的創作環境」，且題材非常多元，敘事細膩，主題也兼具本土和國際，文策院與其他政府部門都致力提供良好環境，支持台灣創作的故事走向國際。

曾為知名遊戲「刺客教條」（Assassin's Creed）編劇的顏嘉良說，身為曾在遊戲產業和英國工作的新加坡人，他認為「台灣劇集和電影有潛力在國際舞台大放異彩」，但對亞洲人、台灣人來說，重要的是對自己的作品有自信，創作真正精彩的故事，像「魷魚遊戲」或「寄生上流」，能讓世界任何角落的觀眾沉浸其中。

英國 故事 中央社

延伸閱讀

文策院領軍參加法國劇集展 孵育作品有成續簽合作

鼎泰豐、爭鮮、青花驕帶頭征服亞洲味蕾 十大台灣人氣連鎖餐廳一次看

文化「新三樣」走向全球 中國風受熱捧

駐英代表處首辦音樂會 台灣NSYO演出驚艷各國嘉賓

相關新聞

考照注意！今年筆試加嚴 這項大魔王考題「沒過直接出局」

台灣地狹人稠，汽機車成不可缺少的交通運具，但也造成許多交通事故，為撕掉「行人地獄」標籤，交通部去年推動駕照管理新制，不僅加嚴汽機車筆試題目，還取消是非題改全選擇題，但魔鬼藏在細節中，最終大魔王其實是「停讓行人」項目，未通過皆1次扣32分出局，考生須注意。

台人平均身高僅贏日本！19歲男平均不到175公分 醫曝長不高3大因素

根據美國智庫「世界人口評論」於2024年全球部分國家與地區平均身高資料，台灣19歲男性平均身高173.5公分、女性160.7公分，在亞洲僅高於日本。台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華表示，受塑化劑、飲食西化、晚婚生子等影響，讓兒少生長發育受限，若六歲起身高落在同齡者的三百分位以下，或一年長不滿四公分，建議就醫評估。

中午12時23分東部海域規模4.7地震 最大震度4級

中央氣象署發布第28號顯著有感地震報告，今天中午12時23分，在台東縣政府東北方65.7公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模4.7地震，地震深度39.8公里。 各地震度級：台東縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度3級、南投縣地區最大震度2級、彰化縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、嘉義縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、台中市地區最大震度1級、嘉義市地區最大震度1級、宜蘭縣地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級。

是你嗎？統一發票開獎 幸運兒7-11花39元「就中千萬大獎」

統一發票開獎，統一超商7-ELEVEN本期共有3位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎、3位獲得雲端發票專屬獎100萬。

168斷食最後一餐幾點吃？台大研究：這時間讓你8周多瘦1公斤

改善體重關鍵，不只是吃多久，而是幾點吃。「168斷食法」成熱門話題，但究竟斷食時間如何選擇最有效？台大公衛學院研究指出，若將每天最後一餐進食時間安排在晚上7時以前，減重效果優於晚間7時之後，在8周內平均可減少體重1公斤、腰圍3公分，血糖控制表現也較佳。

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

知名作家兼主持人吳淡如近日赴日旅遊時觀察指出，日本觀光熱潮持續升溫，即使部分客源減少，來自台灣、歐洲與東南亞的旅客仍讓熱門景點人潮擁擠。她以大阪心齋橋為例，平日仍呈現人山人海景象，顯示日本仍是當前熱門旅遊目的地。不過她直言，觀光人潮再多，恐怕仍難挽救整體經濟結構問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。