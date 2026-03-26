反對賴政府重啟核能 環團喊話反核人士：用選票下架民進黨

全國廢核行動平台今於行政院前召開記者會，反對賴政府提出核二、核三再運轉計畫。廢核平台指出，核電重啟不只是行政程序，而是重大公共決策，應立即修訂「核子事故緊急應變法」，擴大緊急應變計畫區，並要求行政院討論核廢料最終處置與疏散規畫，也有人喊出要用選票下架民進黨。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，核能無法保證絕對安全，面對天災、人為疏失與機械故障等風險，過去50年全球已發生3次重大核災。若持續使用核電，政府與朝野政黨更應強化緊急應變計畫與疏散演練，緊急應變計畫區的畫設基於風險管理，但我國目前僅限半徑8公里，不僅遠低於福島實際疏散30公里以上，也落後多數國家標準，立院朝野政黨若真認同核安第一，不論立場都應盡速修法，明定核子事故緊急應變計畫區範圍不得小於30公里。

地球公民基金會議題專員林冠伶表示，在沒有核廢料最終處置場解方的情況下仍主張重啟核電，等於強迫受影響社群繼續接受更多核廢料，而核電的討論更不能建立在核災不會發生的假設上，需要進一步規畫及揭露核災應變的長期且大規模的撤離、輻射監測與跨區域管制，讓大眾理解核電極高的風險與社會成本，否則就是背離民主原則，是不負責任的能源政策。

環境法律人協會常務理事張譽尹表示，核電在台灣不只是能源，也是威權的象徵，所以反核是反抗威權，台灣社會花了超過40年終於在2025年把核電歸零了，結果民進黨賴清德總統1天就要重啟核二和核三，這是最離譜的笑話，卻不令人意外，因為賴清德在骨子裡就是有威權的基因，如今把過去40年反核的民主前輩全部踩在腳下宣布重啟核電，果然只有民進黨能夠超過國民黨。

張譽尹說，選票就是反核人士最大的力量，呼籲手握選票的反核人士下架民進黨，誰支持核電、誰不處理核廢，就用選票反制到底。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜表示，核安與撤離計畫尚未完善。在此情況下倉促重啟核電，將風險轉嫁給未來世代，也可能削弱社會對能源治理的信任，核廢料去哪裡、事故發生時人民怎麼撤離、社會是否充分參與這3個問題若未解決，就不應輕率重啟核電，能源未來也非政治喊話。