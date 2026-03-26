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西部冬季降雨創75年新低 經部：拚6月底前民生供水不分區

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
新竹地區水情吃緊，圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影
新竹地區水情吃緊，圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影

中央氣象署統計，西半部冬季降雨創75年新低。經濟部今天表示，政府已透過前瞻基礎建設各項水資源工程與節水調度措施，目前以達成6月底前民生用水不用進入分區供水，且產業生產穩定不受影響為目標。

經濟部水利署今日赴行政院會報告「當前供水情勢及因應措施」。報告指出，自去年冬季以來，新竹以南水庫集水區的降雨量僅為歷年同期的7%至37%，新竹寶山及寶二水庫、台中鯉魚潭水庫，其入流量僅有百年大旱同期的6成至8成，且據中央氣象署統計，西半部冬季降雨創下1951年以來最少紀錄，是75年新低。

水利署指出，政府推動前瞻計畫各項水資源工程已發揮功效，透過水庫珍珠串讓全台水資源有效調度運用，包括北部石門水庫最大化調度新竹、中部集集堰川流水優先調度嘉義、曾文水庫調度南化淨水場及高屏堰餘裕水源北送台南等措施，累計調度總量已達3.9億噸，提升各地供水韌性。

水利署表示，去年6月起便每天監控水情，同時展開各項節水調度措施，包括跨區調度、水庫出水總量管制、優先利用川流水及伏流水、產業自主節水及優先使用再生水、農業加強灌溉管理、適時啟用抗旱水井、自來水管壓調控等措施，整體節水調度成效也達8.1億噸以上，相當於4座石門水庫容量，有效延長各地水庫供水時程。

對於寶山及寶二水庫入流較百年大旱同期減少23%，水利署表示，為因應嚴峻水情，水利署已跨區最大化自桃園石門水庫及苗栗永和山水庫跨區調度每日23.2萬噸至新竹地區外，公共用水實施減壓供水黃燈，並於晚間10時至翌日清晨5時進行減壓供水，不影響一般民眾生活用水，產業也在不影響生產下自主節水7%，同時行政機關及國營事業也停用非必要用水，農業部分則實施系統性節水灌溉措施。

水利署指出，台中地區目前大安溪入流量偏少，鯉魚潭水庫蓄水量雖較歷年同期低，但水情仍為綠燈，整體而言，現在已進入枯水期後段最關鍵的時刻，梅雨季前降雨仍具不確定性，水利署持續監控各地區水情及靈活調度區域水源，並滾動檢討節水防旱措施，將以6月底前民生用水不用進入分區供水，且產業生產穩定不受影響為目標。

水利署最後提到，預計6月底完成大安大甲溪聯通管，並於明年底完成石門水庫至新竹聯通管，同時加速推動新竹與台南的海水淡化廠工程，期盼透過開源、節流、調度、備援及管理5大策略，全面強化台灣各地供水韌性。

海水淡化廠 新竹 石門水庫

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