油價飆升衝擊民生消費 嘉義市率先砸錢補助每晚每房千元國旅住宿

中東戰事推升國際油價，影響民生消費，民眾荷包縮水、支出趨於保守，整體經濟氛圍緊縮之際，嘉義市政府出招拚內需，延續普發每人6千元消費金振興經濟後，宣布今天加碼推出國旅住宿補助，盼透過觀光動能帶動地方經濟回溫，成為全台首個啟動補助國旅住宿的縣市。

市府上午在智選假日酒店舉行記者會，市長黃敏惠與多位來賓手持噴錢槍噴灑玩具假鈔，象徵「發放利多」，啟動補助方案，向全國民眾招手，邀請走進嘉義市消費旅遊。

市府觀光新聞處長鄭雅文指出，國旅住宿補助編列2千萬元預算，每房每晚最高補助千元，採線上申請機制，即日起開放登錄。民眾完成申請資格後，即可向合作旅宿業者訂房，4月13日起實際入住時享有補助優惠。市府串聯在地旅宿業者，從特色民宿到優質旅館，提供多元住宿選擇，吸引不同客群，詳情上市府活動官網。

值得注意的是，中央觀光署國旅補助預算仍卡在總預算審議程序，嘉義市率先自籌經費推動，搶先全國點燃國旅市場，展現地方政府拚經濟的企圖心。黃敏惠表示，嘉市觀光近年表現亮眼，去年旅宿人次突破217萬，住宿業榮營利營收首破30億元，雙雙創下新高；今年春節期間訂房率更名列全台前段班，顯示嘉義躍升熱門旅遊城市。面對國際情勢影響消費信心，此時推出補助正是希望刺激旅遊支出、帶動整體經濟循環。

除補助措施，嘉市強化觀光亮點。市區擁有深厚林業文化底蘊，市立美術館帶動藝文觀光，去年參觀人次更高居全台第二；今年還有中華職棒例行賽進駐，加上5月美秀集團演唱會接力登場，觀光題材不斷，市府推薦遊客安排「住1晚、玩2天」，白天走訪文化景點，夜晚漫遊文化路夜市，品嚐經典小吃，用慢步調體驗城市魅力。

從消費金、商圈夜市券到住宿補助，是系列振興經濟擴大方案。先前推出「消費滿2千送200」夜市券，最高可領600元活動即將結束，再推住宿補助，期在國際經濟變局，穩住地方消費動能，為嘉市再創觀光經濟雙贏局面。

義市政府出招拚內需，宣布今天加碼推出國旅住宿補助，上午在智選假日酒店舉行記者會，市長黃敏惠與多位來賓手持噴錢槍噴灑玩具假鈔，象徵「發放利多」，啟動補助方案。記者魯永明／攝影

義市政府出招拚內需，宣布今天加碼推出國旅住宿補助，上午在智選假日酒店舉行記者會，市長黃敏惠與多位來賓手持噴錢槍噴灑玩具假鈔，象徵「發放利多」，啟動補助方案。記者魯永明／攝影