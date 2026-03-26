知名漫畫「火鳳燎原」遭泰國出版社盜版 東立：將採取進一步法律行動

知名漫畫家陳某以三國時代歷史題材作為背景的作品《火鳳燎原》，傳出在泰國有出版社盜版。東立出版社今天發布中文、英文、泰文的「關於漫畫作品《火鳳燎原》泰國地區版權受侵害之嚴正聲明」，東立出版社表示，此嚴重侵權事件後，雙方對於損害賠償及後續補救事宜始終無法達成共識。為維護作者陳某的心血結晶及東立出版社的合法權益，將採取進一步的法律行動。

《火鳳燎原》連載至今二十餘載，承蒙廣大讀者的熱烈支持，讓這部描繪三國壯闊史詩的作品得以陪伴眾人至今。我們深知陳某老師在每一張原稿中所投注的無數心血，也正因這份對創作的執著，《火鳳燎原》得以透過合法授權發行多語系版本，走向國際舞台，與全球讀者建立深刻連結。

然而，今日我們必須懷著極其沉重且痛心的心情向各位報告：本公司發現，泰國地區出版社＜BURAPAT COMICS＞在未取得合法授權的情況下，私自於當地印製、發行並販售《火鳳燎原》相關出版品。

本公司特此澄清以下事實：

本公司過去僅曾授權該出版社《火鳳燎原》單行本第1至24集於泰國地區之相關權利，授權期限已於2008年12月31日屆滿，屆滿後未再續約。

《火鳳燎原》珍藏版是2012年所出版之全新版本，本公司從未就該版本授予該出版社任何權利。

該出版社在明知授權已終止，且未取得後續授權之情況下，仍逕自出版並販售：

單行本第1至77集（紙本與電子書）

珍藏版第1至25集（紙本書）

上述行為已嚴重侵害作者陳某老師及本公司的著作權與相關合法權益。

得知此嚴重侵權事件後，本公司本著維護原創精神與尊重市場秩序之初衷，多次與對方聯繫交涉。遺憾的是，該出版社所提出的條件全然缺乏對版權方及作品的基本尊重，對於其重大侵權行為亦未展現應有之誠意。截至目前，雙方對於損害賠償及後續補救事宜始終無法達成共識。

為維護作者陳某老師的心血結晶及本公司的合法權益，本公司將採取進一步的法律行動。因此在此鄭重呼籲所有讀者、通路商、數位平台及相關從業人員，請認明官方正式授權資訊，立即停止購買、陳列或散佈任何由該出版社發行之《火鳳燎原》非授權出版品（含紙本及電子形式）。

對於必須透過法律途徑處理此爭議，我們深感遺憾。但我們希望能在此呼籲大家一同守護創作者的心血，也期盼此國象能儘速獲得正當解決，讓喜愛《火鳳燎原》的泰國讀者能在不久的將來重新感受這部作品的魅力與偉大。

特此聲明。

東立出版社有限公司