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14處森林遊樂區優惠 12歲以下4月3日至6日免門票

中央社／ 台北26日電

農業部林業及自然保育署今天宣布，4月3日至6日清明節與兒童節連續假期，14處國家森林遊樂區開放12歲以下兒童可免費進入，還可免費搭乘烏來台車。

林保署發布新聞稿，迎接清明節與兒童節連續假期，4月3日至6日，推出期間限定親子專屬優惠，12歲以下兒童可免費進入內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源、太平山（僅開放至鳩之澤）等14處國家森林遊樂區，並可免費搭乘烏來台車。

林保署表示，每一座森林遊樂區都有獨特的自然風貌，喜歡觀察自然、對森林植物與四季變化充滿好奇的孩子，可到拉拉山、大雪山、阿里山與奧萬大國家森林遊樂區，仰望參天巨木、漫步林間步道，感受森林累積數百年的生命力；奧萬大國家森林遊樂區於4至5月更迎來螢火蟲，夜間點點螢光與星空交織，展現森林日夜不同的迷人風貌。

精力充沛、喜歡親水活動的孩子，林保署建議前往瀑布與溪流環繞的森林，包括內洞、滿月圓、八仙山與雙流國家森林遊樂區擁有清涼溪流與壯觀瀑布；太平山國家森林遊樂區的鳩之澤溫泉則以清澈泉水與山林景觀聞名。

對火車與軌道充滿好奇的孩子，林保署表示，不妨搭乘烏來台車展開一場結合歷史與自然的森林之旅。

喜歡聽故事、探索歷史文化的孩子，林保署建議，走訪東眼山或池南國家森林遊樂區。園區內保存林業歷史設施與展示空間，讓孩子在自然環境中認識台灣林業發展的軌跡，寓教於樂。

喜歡陽光、海風與熱帶風情的孩子，林保署建議造訪墾丁或知本國家森林遊樂區，探索高位珊瑚礁地形與熱帶森林景觀，體驗截然不同的南國自然風貌。

對昆蟲與生態觀察充滿興趣的孩子，林保署推薦前往知名賞蝶勝地富源國家森林遊樂區。

拉拉山 森林遊樂區 森林

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