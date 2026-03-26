健保署前署長批個別醫院總額釀CT壅塞 石崇良駁：需求上漲導致

近期全台醫學中心出現電腦斷層壅塞，台大醫院電腦斷層排成傳須等待6個月至1年，衛福部健保署前署長李伯璋投書聯合報，直指衛福部實施醫院個別總額制，導致影像學檢查在內的項目，變成「須被分配的名額」。衛福部長石崇良回應，近期電腦斷層壅塞事件與個別總額無關，因需求量增加導致，除要求建立轉診機制，衛福部也啟動重症患者檢查等待時間監測。

李伯璋指出，南北各大醫學中心電腦斷層檢查呈現明顯壅塞，院長與放射線科同儕們相當無奈，官員很驕傲地看到醫院健保點值拉高，卻完全沒意識到醫療體系出現變化，造成醫師與病人對政府不滿的後遺症，當個別總額被固定，影像檢查、特殊檢驗、手術量能，逐漸變成需要分配的名額，資源並非依據醫療必要性進行排序，而是依據病人就醫行為、醫療專業判斷，甚至只是時間先後。

石崇良稱，僅「少數醫院」電腦斷層（CT）排成延長，且是需求量增加導致，而不是醫院限制檢查次數，導致民眾檢查需求被延後，斷定本次電腦斷層壅塞與個別醫院總額無關。至於需求量增加原因，與衛福部國健署推出肺癌低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）導致CT使用需求增加，加上公費篩檢帶來外溢效應，導致民眾自費健檢時多會選擇加做LDCT，再讓受檢民眾數量增加。

衛福部從分流、監控2方面著手，石崇良指出，已請國健署研議分流機制，鼓勵篩檢病人到地區醫院、區域醫院篩檢，如發現異常再行轉診，檢查影像全數上傳健保雲端系統，讓轉診醫院可直接查看影像，另針對重症病人接受電腦斷層等待時間，利用健保系統進行監測，要全面杜絕資源排擠，避免需接受CT檢查的重症病人，不會因為篩檢、健檢而延誤檢查。