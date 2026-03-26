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開放外傭申請條件 立委批：有錢的自己買工、沒錢的自求多福

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
開放外籍家庭幫傭引爭議，立委質疑，恐衝擊托育體系與本國就業。記者廖靜清／攝影
開放外籍家庭幫傭引爭議，立委質疑，恐衝擊托育體系與本國就業。記者廖靜清／攝影

為協助育兒家庭，行政院宣布外籍家庭幫傭申請條件將於4月13日正式上路，家中有未滿12歲兒童即可提出申請。立委林淑芬抨擊，這項政策是讓托育制度走回頭路，且勞動力被取代，包括衝擊基層女性工作者的就業機會，未來「有錢的自己買工、沒錢的自求托福」。

林淑芬指出，放寬外籍家庭幫傭使用範圍，此舉無疑是倒行逆施，讓公共托育體系開倒車，且過度市場化模式大幅衝擊國內托育人員的工作權與就業機會，將削弱「0到6歲國家一起養」的育兒政策，公共托育體系倒退回家庭化，損及廣大家庭與勞工的整體權益。

勞動部長洪申翰強調，若未搭配配套措施，確實可能對部分就業人員產生影響，但政策目標在於擴大整體服務市場與照顧量能，並透過職業訓練與轉型支持，協助本國從業人員拓展工作機會，而非單純取代。且幫傭工作性質為「家務協助」，不會取代高度專業的托育、保母體系，且讓父母有餘裕多陪伴小孩。

「睜眼說瞎話！」林淑芬說，現行政策規畫允許外籍幫傭在家庭中協助照顧兒童，但仍強調主要照顧責任在家長身上。實務上，多數家庭可能將照顧工作大量交由外籍移工負責，恐與政策設計產生落差。若家長下班後仍需自行負擔主要照顧責任，是否真正達到減輕家庭負擔與提升女性勞動參與的政策目標。

另外，托育制度長期要求本國保母需接受訓練、取得證照並完成登記，具備專業門檻，但外籍幫傭在現行制度下，未必需具備同等資格。林淑芬認為，若讓未經專業訓練的外籍幫傭從事兒童照顧，恐有違「兒童最佳利益」原則，也會使既有托育制度出現「本國從業人員要求較嚴、外籍人員較寬鬆」的不對等情形。

林淑芬指出，家事服務員、保母及到宅照顧人員多為二度就業婦女，若政策開放外籍幫傭，可能造成部分本國勞動力被取代。洪申翰回應，政府內部已評估約有數千名相關從業人員可能受到影響，並規畫透過就業安定基金提供轉職與補助措施，保障本國就業機會。

勞動權益也是關注焦點之一。林淑芬說，目前外籍家庭看護與幫傭多未適用「勞動基準法」，長期存在工時與待遇保障不足問題，若進一步擴大使用範圍，恐加劇勞動條件不平等與潛在剝削風險。而在長照與托育資源分配上，開放外籍幫傭市場恐讓移工轉向較輕鬆的家事或育兒工作，排擠重度失能者的照護人力。

洪申翰說，公共托育與長照政策仍將持續推動，外籍幫傭僅為補充性措施，未來也將檢討制度設計，兼顧兒童權益、勞動保障與社會公平。政策上路後，將持續透過制度設計與市場調節，兼顧制度公平與專業品質，避免人力失衡問題擴大。

家庭 家庭幫傭 洪申翰

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