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台人平均身高僅贏日本！19歲男平均不到175公分 醫曝長不高3大因素

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖表示，現代的孩子普遍有生長發育的問題，特別是生長快速的青春期，孩子們得面臨龐大的升學壓力，都可能影響孩子的發展。記者陳雨鑫／攝影
台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖表示，現代的孩子普遍有生長發育的問題，特別是生長快速的青春期，孩子們得面臨龐大的升學壓力，都可能影響孩子的發展。記者陳雨鑫／攝影

根據美國智庫「世界人口評論」於2024年全球部分國家與地區平均身高資料，台灣19歲男性平均身高173.5公分、女性160.7公分，在亞洲僅高於日本。台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華表示，受塑化劑、飲食西化、晚婚生子等影響，讓兒少生長發育受限，若六歲起身高落在同齡者的三百分位以下，或一年長不滿四公分，建議就醫評估。

台灣19歲男性不到175公分，蘇本華說，「現在愈來愈多孩子國小六年級還不到120公分，但已經到11、12歲，再尋求醫療協助，恐怕已經太晚。」

他表示，現在的孩子受到太多外在刺激，飲食太油、運動量減少、天天喝手搖飲等，暴露在肥胖與環境荷爾蒙等多項刺激，加上不少孩子由是阿公、阿嬤帶大，祖父母那一代因營養不足，「小孩都慢慢長」，讓祖父母認為孫子現在身材矮小只是「大雞慢啼」。現代環境對孩子來說已是「營養過剩」，千萬要注意孩子的生長曲線

6歲後一年長不到4公分是警訊

根據國健署建議，如果孩子自從六歲起，身高落在第三百分位以下，也就是一百位同齡的孩子中，有九十七位比自己的孩子高或是重，就屬於該年齡層的「最小群體」，俗稱為「3％俱樂部」，計算方法可至國健署查詢。另外，六歲後，一年內長不滿四公分，也同樣是生長發育受限的一大警訊。

台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖表示，根據中國大陸調查，八歲孩童約20％有生長發育受限的情況，台灣目前尚未有相關研究，但從臨床觀察，現代孩子普遍有生長發育的問題，特別是生長快速的青春期，孩子們得面臨龐大升學壓力，從過去研究可知，壓力影響生長發展，再加上環境荷爾蒙等因素影響，都讓台灣孩子普遍長不高。

近8成家長不知「3％俱樂部」需檢查

而長不高、肥胖等現況也讓孩子陷入自信危機，台灣精準兒童健康協會公布「6至18歲兒童及青少年生長狀況與自信發展現況調查」，多達36.6%家長認為孩子偏矮、77.8%不清楚若孩子身高低於同年齡第三百分位，或一年長不到約四公分，建議應就醫檢查、46%家長曾看見孩子因身高或外表出現負面情緒，但主動帶孩子就醫的只有31%，實際接受治療僅12.2%、45%家長對是否進一步追蹤或介入治療仍有猶豫。

童怡靖表示，家長應定期替孩子做紀錄，把握黃金生長期，並注意以下事項：

一、讓孩子睡眠充足、晚上十點到十二點是分泌生長激素的高峰期。

二、吃足蛋白質、鈣與微量元素。

三、運動，持續做拉伸與彈跳運動，幫助生長板發育。

四、六歲起每半年追蹤生長曲線、體重等指標。

五、減少孩子壓力，幫助生長激素分泌。

若監測發現，孩子掉進「3%俱樂部」，一定要盡早就醫。童怡靖表示，女生骨齡16歲、男生骨齡18歲時，生長板癒合，若錯過這段關鍵期，後續治療效果有限。如果能及時治療，目前已有新型生長激素能幫助孩子成長，且施打次數為每周一次，避免孩子因害怕天天打針，而不服從醫囑導致影響生長等。

台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華（左）與台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖（右）指出，國內孩子發展受限的情況愈來愈多。記者陳雨鑫／攝影
台灣精準兒童健康協會理事長蘇本華（左）與台大醫院小兒內分泌科主治醫師童怡靖（右）指出，國內孩子發展受限的情況愈來愈多。記者陳雨鑫／攝影

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