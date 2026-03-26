文策院領軍參加法國劇集展 孵育作品有成續簽合作

文化內容策進院院長王敏惠率台灣代表團參加法國里爾劇集展SeriesMania，並與大會續簽合作備忘錄，展現以故事為核心的內容輸出策略；法方也稱雙邊合作極具價值和意義。

在法國北部城市里爾（Lille）舉行的Series Mania是歐洲最大劇集展，文策院今年集結31家影視業者設立台灣館，展出49件作品，目標是將台灣原創故事推向全球影視供應鏈。

王敏惠今天接受中央社記者訪問時說，國際合製是文策院推廣內容產業輸出的重要途徑，透過這類活動、人才培訓課程及設置台灣館等方式，媒合買方、發行方，盡可能把台灣的內容和好故事推廣到國外，Series Mania正是一個重要的歐洲平台。

文策院與里爾劇集展人才培育計畫Series ManiaInstitute共同舉辦「2026 Serial Bridges Asia劇集開發工作坊」，旨在促進國際合作開發內容及合製，並增進台灣人才與內容在國際上的能見度，如今工作坊邁入第3年，已成功孵育12組劇集開發專案。

王敏惠說，今年工作坊規模再擴大，加入泰國創意經濟局，參與方愈來愈多元，有利於深化國際合資、合製。

她表示，這3年的培育經驗有2項重點，其一是以往國際合製重心放在後製，但現在透過人才培訓，把重心轉向創意和故事開發，「因為故事是整個內容產業的最核心」；其二是這項計畫不僅培育人才和促進國際合資合製，也推動產業交流，期望讓台灣成為「連結東南亞內容產業網絡的主要節點」和提出計畫的主動方。

今年提案專場打破聚焦台灣企畫的限制，升級為「亞洲提案專場」（Asia Co-Pro Pitch），參與案件均以台灣與其他亞洲國家共同開發或合製的企畫為主，有「屎料未及」（Emperor's Shit）、「罪惡的原理」（The Fundamentals）、Never the Bride、Ready PlayerMum等4件作品亮相。

在交流酒會中，王敏惠與Series Mania專業論壇總監卡普羅（Francesco Cappuro）續簽2022年簽署的合作備忘錄，期許透過機制對接和人才培育，鼓勵台灣團隊與國際影視產業深度合作。

卡普羅表示，台灣是Series Mania第一個長期合作的亞洲夥伴，為今天其他參與盛會的亞洲國家開闢道路，具有重大意義，雙邊合作也極具價值，非常高興能續簽備忘錄。

駐法國代表郝培芝、駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任陳宏星也出席酒會。郝培芝致詞時說，台灣的半導體產業在國際上舉足輕重，但台灣不只有尖端科技的硬實力，還有觸動人心故事的軟實力，以及支持影視從業人員開拓國際市場的網絡。

法國國家電影與動畫中心（CNC）歐洲及國際事務總監凱斯勒（Jérémie Kessler）樂見台灣延續與法國和Series Mania的合作關係，他說：「我們與台灣的共同點非常重要且意義深遠，我們有共同的價值觀，例如創作自由和大眾對創作的支持。」

此外，文策院於亞洲提案專場設立「Serial BridgesAsia劇集開發工作坊特別獎」，邀專家擔任評審，從國際市場觀點嚴選具備潛力的亞洲企畫。

獲選作品為新加坡導演楊修華的「罪惡的原理」，可得到歐洲影視評審團的專業諮詢機會，且有資格申請文策院「內容開發投資計畫」（CCDP）最高新台幣200萬元的前期開發支持。

王敏惠另出席以激發新合製模式為主題的產業座談，與來自波羅的海地區、土耳其的專業人士分享台灣經驗。

今年台灣館展出作品涵蓋犯罪、社會寫實、愛情、時代劇等，呈現台灣創作多元性及題材突破，例如台灣首部青少年毒品犯罪影集「郵票與舒芙蕾」、探討婚姻的「同棲散策」、校園奇幻愛情劇「夜半11點學校見」等。