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「粉紅超跑」白沙屯媽祖逾40萬人進香 台鐵增開列車疏運發行紀念車票

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
台鐵也特別發行「媽祖祈福紀念車票」，凡4月1日至4月30日搭乘區間車，起訖站為白沙屯站均能獲得。圖／本報資料照片
台鐵也特別發行「媽祖祈福紀念車票」，凡4月1日至4月30日搭乘區間車，起訖站為白沙屯站均能獲得。圖／本報資料照片

2026白沙屯媽祖徒北港步進香活動，「粉紅超跑」擇定4月12日起駕出發，目前報名人數已破40萬大關，台鐵公司為配合疏運人潮，也祭出增開區間及增停白沙屯站莒光號列車等疏運措施，並特別發行「媽祖祈福紀念車票」，歡迎民眾多加利用。

台鐵表示，將於4月11、12、13、18、19、20日（6天）加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日（5天）共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，相關加開及增停列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。為便利民眾乘車，建議預先購買回程車票，或使用電子票證乘車，以節省排隊購票時間。

另外，4月11、12、13、18、19、20日（共6天）暫停受理彰化至竹南間海線各站的兩鐵環保業務（攜車袋折疊式腳踏車除外），請各位旅客多加留意。

同時為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，台鐵也特別發行「媽祖祈福紀念車票」，凡4月1日至4月30日搭乘區間車，起訖站為白沙屯站均能獲得。

「粉紅超跑」擇定4月12日起駕出發，目前報名人數已破40萬大關，台鐵公司也祭出疏運人潮措施。圖／本報資料照片
「粉紅超跑」擇定4月12日起駕出發，目前報名人數已破40萬大關，台鐵公司也祭出疏運人潮措施。圖／本報資料照片

台鐵 粉紅超跑 白沙屯媽祖 進香

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