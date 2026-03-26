影／反對核二、三廠重啟 環團要求政府明確回答「核廢料放哪？」

針對賴政府擬推動核二、核三廠「再運轉計畫」，全國廢核行動平台上午在行政院前舉行「反對核電重啟：核廢要放那？政府請回答！」記者會，嚴正質疑政府避談核廢料處置與核安風險。現場模擬核災，指出若比照福島事故畫設30公里疏散區，北台灣將有近683萬人受影響，痛批現行僅8公里的應變區形同虛設。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣強調，核能無法保證絕對安全，政府應優先修訂《核子事故緊急應變法》，將應變區擴大至 30 公里。地球公民基金會則引用民調指出，多數支持重啟核電的縣市，卻高度反對在當地設置核廢場，批評這是「風險由他人承擔」的不正義。

廢核平台最後提出三點訴求：反對老舊核電輕率重啟、政府必須明確回答「核廢料放哪」，並要求召開縣市長會議研商疏散計畫與核廢處置。

針對賴政府擬推動核二、核三廠「再運轉計畫」，全國廢核行動平台上午在行政院前舉行「反對核電重啟：核廢要放那？政府請回答！」記者會，嚴正質疑政府避談核廢料處置與核安風險。記者林伯東／攝影

針對賴政府擬推動核二、核三廠「再運轉計畫」，全國廢核行動平台上午在行政院前舉行「反對核電重啟：核廢要放那？政府請回答！」記者會，嚴正質疑政府避談核廢料處置與核安風險。記者林伯東／攝影

針對賴政府擬推動核二、核三廠「再運轉計畫」，全國廢核行動平台上午在行政院前舉行「反對核電重啟：核廢要放那？政府請回答！」記者會，嚴正質疑政府避談核廢料處置與核安風險。記者林伯東／攝影