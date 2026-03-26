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前立委郭正亮直播眼歪嘴斜！醫揭面癱5前兆 流感也要小心

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
前立委郭正亮25日出席政論直播節目時，被觀眾發現面部突然「眼歪嘴斜」，身體不自覺扭動，嘴角也抽動，讓網友相當擔心。郭正亮在節目中回應， 就醫後被診斷為顏面神經失調，可能是自律神經發炎或病毒感染，不是中風。 本報資料照片
前立委郭正亮25日出席政論直播節目時，被觀眾發現面部突然「眼歪嘴斜」，身體不自覺扭動，嘴角也抽動，讓網友相當擔心。郭正亮在節目中回應， 就醫後被診斷為顏面神經失調，可能是自律神經發炎或病毒感染，不是中風。 本報資料照片

前立委郭正亮25日出席政論直播節目時，被觀眾發現面部突然「眼歪嘴斜」，身體不自覺扭動，嘴角也抽動，讓網友相當擔心。郭正亮在節目中回應， 就醫後被診斷為顏面神經失調，可能是自律神經發炎或病毒感染，不是中風。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘曾在臉書示警，「流感季節，小心面癱奪走大家的笑容。」他指出，流感除了觸發免疫系統過度反應，還可能攻擊顏面神經，還可能和基因易感性、病毒感染，以及免疫系統的過度反應息息相關。但只要大家提前發現徵兆，及早採取行動，就可控制，避免後遺症。

張家銘指出，面癱是顏面神經因急性炎症或腫脹受到壓迫，導致面部突然癱瘓的情況。常見微兆包括微笑僵硬，臉一邊動不起來；閉眼困難，眼睛乾得像沙漠，甚至不停流淚；喝水漏到衣服上，口水控制不住。這些「暗號」告訴身體，面癱可能快來了。很多人覺得面癱是突發的，但其實不是。身體早在發病前幾天，可能就發出了「警報」：

1. 臉不對勁：突然覺得一側臉麻麻的，刺刺的，或者像被東西壓住。

2. 耳朵有問題：耳朵周圍隱隱作痛，聲音稍微大一點都覺得刺耳。

3. 味道怪怪的：舌頭前半部分對甜味和鹹味變遲鈍，好像味覺開了靜音模式。

4. 眼睛有狀況：眼睛乾到爆，或者相反，眼淚像水龍頭一樣停不下來。

5. 最近生病了：剛得過流感、感冒，或者嘴巴邊冒出皰疹。這些都是面癱的潛在誘因。

為什麼流感讓大家「笑不出來」？張家銘指出，流感可能觸發免疫系統過應，攻擊顏面神經。研究發現，特定的基因型可能讓某些人更容易在病毒感染後出現神經炎症。此外，少數人在接種流感疫苗後，因為免疫系統的個體差異，也可能罹患面癱。

無論哪種情況，只要早治療，就能有效防止後遺症。張家銘指出，面癱不是一個「等著自然好」的病！72小時內治療是黃金時間，越早開始治療，效果越好。推薦治療包括：

1. 類固醇：快速減輕神經的發炎和腫脹。

2. 抗病毒藥物如果面癱由病毒引起，抗病毒藥物可以提供額外的保護。

3. 眼睛護理：眼睛閉不上時，一定要用人工淚液保濕，睡覺時戴眼罩，避免乾燥傷害。

大多數面癱患者幾個月內可自然恢復，但錯過早期治療，恢復期會變得長，還可能留下以下後遺症：

• 面部不對稱，笑容僵硬，看起來不自然。

• 口眼無法協調，影響日常生活。

• 心理壓力增大，對人際互動感到自卑。

張家銘臉書

流感疫苗 流感 抗病毒藥物

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