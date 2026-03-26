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水情吃緊 民團遞陳情書籲推智慧節水灌溉

中央社／ 台北26日電

全台水情吃緊，農業部已採取輪流灌溉，並啟用抗旱井與抗旱車。農團與環團等民間團體今天到農業部遞交陳情書，指節水措施太倉促，秧苗因斷水而乾裂，呼籲推動智慧節水灌溉。

台灣乾淨水行動聯盟、推動友善農耕的台灣豐禾子協會、環境權保障基金會及部分新竹地區農民，到農業部遞交陳情書，指農業部節水措施太倉促，導致秧苗因斷水而乾裂，呼籲政府導入「行政、企業、農民」三方共好平台，力推智慧節水灌溉與互惠政策，守護農業與產業的永續共生。

針對農業部農田水利署近期在新竹頭前溪灌區啟動「系統性節水計畫」，陳情農民代表莊德信說，農水部門3月17日開會，18日就斷水，20日起讓農民申請補助。他說，這是先斬後奏，完全無視農民每分地投入新台幣6000元到8000元成本。

莊德信認為，農水部門的做法是以節水之名規避法定程序停灌。

竹東農民劉慶昌與吳世璁都指出，節水資訊布達有限，申請補助期限只到3月31日，太倉促。

台灣豐禾子協會理事長王志文展示實地照片，指灌溉引水口明明有水，水門卻遭鎖死回流溪流，造成一旁稻田面臨枯萎。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝表示，水資源調度不應是「0或1」的犧牲題，建議建立農民、企業、政府三方共好的體制，政府應揭露「系統性節水」具體路徑，除了保障未參加節水戶的用水權，更應研究國際上的「互惠政策」，非僅憑行政命令沒收水權。

彭桂枝也建議推動科技產業參與農業轉型，支援感測、精準配水等智慧灌溉設施，達成「農民與晶片一起顧」，農民則在具設備與制度保障下，實踐精準灌溉與調整。

農田水利署農田水利管理組長朱志彬出面代表接受陳情書，他說，會將民團的建議帶回研議，但因未被授權發言，對相關問題無法回應。

農民 農業部

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