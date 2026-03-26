台鐵普悠瑪「紅白塗裝」將成絕響 首列新設計列車年底亮相

台鐵2012年起陸續引進19列普悠瑪號作為東部幹線主力，但2018年發生普悠瑪列車事故，列車出造成18人罹難、215人輕重傷，現今剩18列，如今普悠瑪號將更換塗裝，馳騁鐵道14年的經典「紅白塗裝」身影將走入歷史。台鐵表示，已公告委外設計，預計今年底完成示範列車試營運。

普悠瑪號（TEMU2000型）是台鐵於2012年底引進的傾斜式電聯車，2013年投入營運，外觀以白色車身搭配紅色線條的流線造型聞名；車子性能特色為傾斜設計可大幅提升彎道行駛速度，縮短西部至花東的旅行時間，營運速度可達時速130公里，全車對號座。

普悠瑪號上路初期為東部幹線主力，票選命名「普悠瑪」（Puyuma）為卑南語「集合、團結」之意，車身「紅白塗裝」與阿美族服飾主色相近，無論是命名和塗裝都充滿原住民元素。

其車頭駕駛室側身「TRA」標誌則是台灣鐵路管理局的英文縮寫，曾被外界酸為傳統美學遺毒；由於台鐵2024年轉型國營公司，官方英文縮寫改為TRC，普悠瑪號車身塗裝也將全面更新。

台鐵公司昨天上網公告標案，委外進行「TEMU2000型電聯車普悠瑪號外觀塗裝設計案」，徵求日期至4月7日截止，未來普悠瑪號將有新塗裝，經典的「紅白塗裝」身影即將成絕響。

對此，台鐵公司說，普悠瑪號列車營運多年，為提升列車外觀品質與企業形象，並兼顧美學，規畫辦理塗裝更新，並將委外設計。該案目前在前期規畫階段，經費與時程將配合預算與招標結果調整，另設計過程將邀請鐵道學者與美學專家提供意見，預計今年底完成示範列車試營運。