清明連假疏運管制一次看 國道客運優惠最高42折

4月3日至4月6日是清明節連假，交通部預估，疏運高峰預計出現在連假首日、3日及4日的南下旅次，以及收假前一日、6日的北上收假潮，國道將實施高乘載管制，並於每日0至5時全線暫停收費等措施，雙鐵也加開班次，國道客運優惠最高可享42折優惠。

因應清明連假假期，行政院會今天通過交通部「清明節連續假期交通疏運計畫」。

國道疏運部分，交通部為分散返鄉掃墓車潮，已提前2周於週末期間3月21日（六）、22（日）、28（六）及29（日）實施單一費率再7折收費措施，週六上午5時至12時封閉國五石碇、坪林南入匝道，週日15時至20時國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北入實施高乘載管制。

交通部也說，4月3日（五）至4月6日（一）假期間循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費等措施，民眾可多利用離峰時段行駛；針對國道易壅塞路段增加開放37處及延長17處路肩供行駛，並呼籲往民眾可利用1968APP查詢道路資訊，多利用省道等替代道路，避開壅塞。

省道方面，台9線蘇花路廊機動調整蘇澳地區、崇德路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行；台61線封閉67K竹北新港三街路口、封閉竹南路段6處平面路口、台68線封閉西行南寮匝道禁止左轉台15線南下、並提升西濱快速公路行車效率。

交通部另已盤點受國道匝道儀控影響、觀光景點聯外道路、鄰近墓園道路、主要幹道等省道易壅塞路段計共20處，建議民眾事先查詢避開壅塞方向與時段。

軌道疏運方面，高鐵共加開191班次，總計提供1162班次，運能較平日提升18%；台鐵全線加開全線加開85班列車，包括西線74列次、東線90列次、南迴線21列次，運能較平日增加7.8%， 另西線新自強號EMU3000取消自由座，乘車當日限量發售站票200張。

國道客運部分，本次連假提供最高優惠措施， 86條國道客運路線享6折優惠外，搭配TPASS 2.0+常客優惠，每月搭乘4次以上可享30%回饋，兩者可合併加成，最高可享42折優惠。另亦提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

針對航空疏運，連假期間共計提供1684架次、約12.9萬座位，其中離島管制航線計1468架次，約12萬座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，台灣本島與離島間9條航線，規劃933航次，提供約21.8萬座位數，為去年運能1.73倍；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供約5.8萬座位運能。

交通部表示，呼籲民眾儘量避開尖峰時段，並多加利用公共運輸工具，以確保旅途安全順暢。