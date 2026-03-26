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學者建議物理防蚊優先 用化學藥劑勿待室內

中央社／ 台北26日電

天氣漸熱，蚊子出沒的情況也逐漸增加。學者建議，防蚊仍以清除孳生源最有效，若要使用防蚊產品，以物理性的捕蚊燈、電蚊拍優先，使用化學藥劑前要詳閱說明，避免人或動物留在密閉室內。

環境部今天舉辦「防蚊產品全攻略」記者會。

中興大學昆蟲學系特聘教授李後鋒會中表示，蚊子出現需要水，跟人類生活一樣，所以重點還是在巡倒清刷，清除孳生源；防蚊建議先選擇物理性的產品，如補蚊燈、電蚊拍，晚間睡覺則是用蚊帳，戶外穿長袖、長褲等，最後才是選擇化學藥劑。

李後鋒指出，坊間防蚊產品依功能大致上可分為3大類，包括殺滅、驅趕及忌避。要有效、安全的用藥，環境中有沒有人（包含動物）是重點，如貓、狗也沾到藥時會想清理，就會用舌頭舔、愈舔攝入愈多。

李後鋒說明，殺滅型的藥劑如噴霧式的殺蟲劑、液體電蚊香、捲盤式蚊香等，使用前要先關閉門窗，人及動物離開現場半小時至1小時，回來後記得開窗讓空氣流通。

第二種驅趕型的用法與殺滅型類似，李後鋒指出，但驅趕型要將門窗打開，將蚊香放在上風或窗的開口處，隨著空氣流動將藥劑均勻地在這個室內裡面擴散，達到驅趕蚊子的效果；建議使用蚊香、電蚊香時間不要超過8個小時。

最後則是忌避型，李後鋒解釋，忌避的意思就是干擾蚊子找不到你，如防蚊液或是防蚊掛片；然而此類產品種類多，有的可以與皮膚接觸、有的不行，必須先閱讀使用說明。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕表示，防蚊藥劑屬於環境用藥，民眾若從國外帶防蚊掛片回台，可以自用但不得上網販售，依環境用藥管理法規定，違者可處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

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