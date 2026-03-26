清明連假疏運啟動 高鐵加開191班、國道夜間免收費
為迎接115年清明節連續假期（4月3日至4月6日），交通部26日於行政院院會提出「清明節連續假期交通疏運計畫」，全面啟動疏運整備。交通部表示，今年連假預期將湧現大量返鄉及旅遊人潮，已針對國道、省道及公共運輸提出分流與強化措施，並呼籲民眾避開尖峰時段，多利用大眾運輸工具，以確保行程順暢安全。
交通部指出，疏運高峰預估將落在4月3日及4日南下車潮，以及4月6日北上收假時段，相關單位已提前部署各項分流機制。
在國道部分，為分散掃墓車潮，已於3月下旬周末實施單一費率再7折措施，並搭配匝道封閉與高乘載管制。連假期間（4月3日至6日）則將持續採取匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩等措施，並實施單一費率收費，同時每日凌晨0時至5時暫停收費。
此外，針對易壅塞路段，國道將新增開放37處、延長17處路肩供小型車行駛，並建議用路人透過「1968 App」即時掌握路況，善用省道替代路線，避開壅塞路段。
省道方面，交通部針對重點路廊提出分流措施。台9線蘇花路廊將機動實施大客車優先通行，並針對危險物品車輛及21噸以上大貨車進行時段性管制；台61線、台68線等路段亦將封閉部分路口或匝道，以提升西濱快速公路整體行車效率。整體盤點全台20處易壅塞路段，建議民眾事先查詢並規劃替代動線。
在公共運輸方面，各運具全面加強運能。高鐵疏運期間加開191班次，總計提供1,162班次，運能較平日提升18%；臺鐵則加開85班列車，整體運能提升7.8%，其中西線新自強號（EMU3000）取消自由座，並於乘車當日限量發售站票。
國道客運部分，推出最高6折優惠，搭配TPASS 2.0常客優惠，最高可享42折回饋，並提供10小時內轉乘在地客運基本里程或一段票免費措施，以鼓勵民眾多加利用公共運輸，減輕國道壅塞壓力。
航空運輸方面，連假期間規劃1,684架次航班，提供約12.9萬個座位，其中離島航線占1,468架次、約12萬座位，航空公司將視需求機動加班；海運則規劃本島與離島間9條航線共933航次，提供約21.8萬座位，為去年運能的1.73倍，另金馬小三通安排216航次，提供約5.8萬座位。
交通部強調，已要求各疏運單位於連假期間成立應變小組，持續監控全國交通狀況，並透過多元管道即時發布資訊，落實聯防機制，全力提供民眾「安全、便捷、安心」的清明連假交通服務。
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