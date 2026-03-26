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「塑膠袋之亂」傳囤貨漲價 環團點破供應鏈問題：應投資1方向解套

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中東戰事引發資源爭奪戰，國內石化下游製品傳出缺貨漲價潮。經濟部昨表示，部分中盤經銷商，恐因預期心理出現延遲出貨或囤貨現象。圖／聯合報系資料照
中東戰事引發資源爭奪戰，國內石化下游製品傳出缺貨漲價潮。經濟部昨表示，部分中盤經銷商，恐因預期心理出現延遲出貨或囤貨現象。圖／聯合報系資料照

隨著中東局勢持續引發全球供應鏈波動，原物料的穩定性已成為產業發展的關鍵，國內石化下游製品甚至傳出缺貨漲價潮。環團表示，這波中東局勢再次暴露台灣對一次性塑膠及其原料石油的依賴，企業與其漲價，更應投資在重複使用系統，也直指這樣的做法並非不可行，最大的阻力是在於政府和企業投資的意願。

昨多名藍綠立委於立法院質詢時，關注塑膠袋之亂等缺貨漲價潮。經濟部長龔明鑫當時表示，過去因塑膠袋等民生用品生產技術門檻較低，多半從中國大陸進口，若國內需求激增，廠商只要重啟產線，產能很快就能銜接並足額支應。目前通路端尚未看到大範圍缺貨情形，現已展開通路的全面調查。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷表示，這波中東局勢所引發的原物料與供應鏈波動，暴露了結構性的脆弱，即台灣對一次性塑膠及其原料石油的依賴，一旦地緣政治緊張，就會有塑膠和石化供應鏈的收緊或中斷的風險，這是依賴化石燃料衍生材料來建構經濟的必然結果。

張凱婷說，當油價上升、石化原料供應趨緊導致塑膠袋、外帶餐盒到各類一次性包材等成本上漲時，企業與其提高售價，更應該思考投資在重複使用系統的重要性，可重複使用和可填充基礎設施也可以帶來就業機會、供應穩定以及免受全球大宗商品衝擊的影響。而可重複使用和可填充系統並非未來技術，現在就可部署，最大的阻力是在於政府、企業的意願與投資。

綠色和平建議，政府應提供中小型餐飲業導入循環系統與數位管理的補助與支持，比照基礎建設思維，推動區域型自動化洗滌中心，降低物流與營運成本，加速系統規模化，讓重複使用成為主流，降低對一次性塑膠與進口化石原料的依賴。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，政府應在這樣的國際局勢下，趁勢全面推動不得免費提供塑膠購物袋，並鼓勵業者減少包裝，進一步達到減速目標。

龔明鑫 塑膠袋 地緣政治

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