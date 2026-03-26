「長照支持假」避免照顧空窗 勞動部：盤點民眾需求 仍需評估

「家有失能病患，出院回家誰來顧？」長照3.0上路，衛福部推動醫療與照顧整合，力拚將銜接服務縮短至2天內。有立委提出「長照支持假」協助家屬，避免出院後出現照顧空窗，勞動部長洪申翰表示，將配合衛福部盤點長照3.0上路後的民眾需求，推動各項友善職場措施。

台灣邁入超高齡社會，長期照顧需求持續攀升，衛福部長石崇良說，長照3.0延續長照2.0基礎，進一步整合醫療與照護體系，並以強化家庭支持為核心目標，透過多項制度設計，降低照顧者負擔，朝「照顧不離職」政策願景邁進。

石崇良指出，長照3.0涵蓋八大面向，強調打造連續性且整合性的照護服務，重點為深化醫養銜接，強化家庭支持與減負。其中，住院整合照護服務為重要措施之一，目前已由全台110家醫院、約5000床提供服務，由護理與照服人員分工照護，減少家屬需全天候陪伴或自聘看護的壓力。

在銜接服務方面，石崇良說，過去民眾出院後平均需等待51天才能接軌長照服務，至去年已縮短至約4天，今年目標進一步縮短至2天，甚至朝「出院當日即銜接」邁進。同時，也開放線上申請機制，加速社區民眾取得長照資源的效率。

為減輕家庭照顧壓力，政府持續擴充日間照顧與喘息服務量能。至114年底，全台已布建家庭照顧者支持服務據點191處，其中有119處為共融據點，預計117年布建200處共融據點。另推出「互助喘息服務示範計畫」，採一名照服員搭配多名家庭照顧者的模式，目前全台服務據點擴大至50處，提供更彈性的照護支持。

在勞動政策方面，洪申翰表示，已配合推動多項在職照顧支持措施，包括擴大短期照顧服務與喘息資源，並推動「多人陪伴照顧服務」試辦計畫，截至今年2月已服務逾4800人次，有效填補照顧空窗期。另透過補助地方辦理照服員訓練，去年已培訓近9000人，以因應長照人力需求。

同時，勞動部也強化職場制度，自今年起放寬家庭照顧假使用方式，全年最多14天，並可按小時計算，雇主不得因此扣發全勤獎金，提升勞工彈性運用空間，協助兼顧工作與照顧責任。是否增訂長照安排假，洪申翰說，將配合衛福部盤點長照3.0上路後的民眾需求，對相關制度綜合思考。

石崇良強調，長照3.0不僅著重服務量能提升，更重視制度整合與家庭支持，未來將持續與勞動部等跨部會合作，完善照顧體系，降低因照顧而離職的情形，並朝健康老化、在地安老與安寧善終的目標邁進。